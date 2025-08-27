< sekcia Šport
Nagelsmann pred prvými zápasmi: Musíme sa dostať do rytmu
Nemci pricestujú na Slovensko aj s novými tvárami, ktoré môžu debutovať v reprezentačných farbách.
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - S výrazne obmenenou zostavou, viacerými nováčikmi a navrátilcami a aj novou dočasnou brankárskou jednotkou vstúpia futbalisti Nemecka do kvalifikačných bojov o účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte. Reprezentačný tréner Julian Nagelsmann deklaroval pri zverejnení nominácie ambíciu zvíťaziť v každom zápase A-skupiny, ideálne dominantným spôsobom. „Nationalelf“ v nej odštartuje svoje účinkovanie duelom proti Slovensku vo štvrtok 4. septembra o 20.45 h v Bratislave.
Nemci pricestujú na Slovensko aj s novými tvárami, ktoré môžu debutovať v reprezentačných farbách. Premiérovo dostali v kádri šancu obranca Nnamdi Collins z Frankfurtu, krídelník Paul Nebel z Mainzu a brankár Finn Dahmen z Augsburgu. „Všetci si to zaslúžia. Dahmen chytá už niekoľko rokov stabilne. Collins má za sebou dobré majstrovstvá Európy do 21 rokov a vďaka svojej rýchlosti má aj výborné fyzické predpoklady. Nebel odohral v Mainzi veľmi dobrú sezónu a ide o jedného z najvýraznejších ofenzívnych hráčov predošlej sezóny,“ uviedol Nagelsmann podľa oficiálnej webstránky Nemeckého futbalového zväzu.
Tréner nemeckej reprezentácie prezradil, že v hre o miesto na 23-člennom zozname boli aj Noah Atubolu, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder a Nicolas Kühn, no napokon z rôznych dôvodov nie sú v nominácii na septembrové zápasy. „Brankárskou jednotkou bude Oliver Baumann. Niekoľko rokov chytá na vysokej úrovni a mám v neho veľkú dôveru,“ vyjadril sa reprezentačný kouč k brankárskej otázke. Jeho tím si proti Slovensku a Severnému Írsku musí poradiť bez skúseného Marca-Andreho ter Stegena.
Nemecko je hlavný kandidát v „slovenskej“ A-skupine na zisk priamej miestenky na svetový šampionát. „Sme favorit skupiny. V šiestich zápasoch nechceme nechať nikoho na pochybách, musíme sa dostať do rytmu. Ak sa nám to nepodarí teraz, tak budúci rok bude len málo šancí k tomu, aby sme sa do toho dostali. Môžeme zvíťaziť dominantne aj 1:0, ale nemôžeme uspieť po nejakej šťastnej náhode,“ vyhlásil Nagelsmann.
Tridsaťosemročný kormidelník reagoval aj na prestupovú ságu útočníka Stuttgartu Nicka Woltemadeho, u ktorého sa už dlhší čas spomína odchod do Bayernu Mníchov: „Vždy ma veľmi mrzí, keď sa takéto niečo odohráva verejne. Je to zlé pre hráča i pre kluby. Hovoril som s ním a pýtal som sa na jeho predstavy a želania. Dal som mu niekoľko rád, ale musí si uvedomiť, že pri prestupe do Bayernu a menšej minutáži to bude mať náročné.“
