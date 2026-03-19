Nagelsmann sa zastal Rüdigera, ktorý sa ocitol pod paľbou kritiky
Kouč štvornásobných majstrov sveta zaradil zadáka Realu Madrid do nominácie na marcové prípravné zápasy proti Švajčiarsku a Ghane.
Autor TASR
Berlín 19. marca (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann za zastal obrancu Antonia Rüdigera, ktorý sa v uplynulých týždňoch ocitol v Španielsku pod paľbou kritiky. Kouč štvornásobných majstrov sveta zaradil zadáka Realu Madrid do nominácie na marcové prípravné zápasy proti Švajčiarsku a Ghane.
„Antonio má na všetkých zrazoch neuveriteľný prístup k nemeckej reprezentácii. Je to pravý profesionál, ktorý robí na trávniku všetko pre to, aby sme dosiahli v kvalifikácii, na vrcholných podujatiach i v príprave úspešné výsledky," uviedol Nagelsmann na adresu 33-ročného Rüdigera. .
