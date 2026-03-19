Štvrtok 19. marec 2026
Nagelsmann sa zastal Rüdigera, ktorý sa ocitol pod paľbou kritiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kouč štvornásobných majstrov sveta zaradil zadáka Realu Madrid do nominácie na marcové prípravné zápasy proti Švajčiarsku a Ghane.

Berlín 19. marca (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann za zastal obrancu Antonia Rüdigera, ktorý sa v uplynulých týždňoch ocitol v Španielsku pod paľbou kritiky. Kouč štvornásobných majstrov sveta zaradil zadáka Realu Madrid do nominácie na marcové prípravné zápasy proti Švajčiarsku a Ghane.

Antonio má na všetkých zrazoch neuveriteľný prístup k nemeckej reprezentácii. Je to pravý profesionál, ktorý robí na trávniku všetko pre to, aby sme dosiahli v kvalifikácii, na vrcholných podujatiach i v príprave úspešné výsledky," uviedol Nagelsmann na adresu 33-ročného Rüdigera. .
