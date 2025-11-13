Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025
Nagelsmann si v dueli s Luxemburskom veľa sľubuje od Woltemadeho

Futbalista Stuttgartu Nick Woltemade reaguje počas tréningu v nemeckom Rottach-Egerne v pondelok 28. júla 2025. Foto: TASR/DPA

Pre zranenia absentujú Kai Havertz, Jamal Musiala, Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug a Tim Kleindienst.

Autor TASR
Berlín 13. novembra (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann si v piatkovom dueli kvalifikácie MS 2026 na pôde Luxemburska veľa sľubuje od Nicka Woltemadeho. Útočník Newcastlu United rozhodol v októbri o víťazstve 1:0 v Severnom Írsku, vďaka ktorému sú Nemci na čele tabuľky A-skupiny o skóre pred Slovenskom. Proti tímu trénera Francesca Calzonu v pondelok 17. novembra v Lipsku uzavrú kvalifikáciu.

Nick je pre nemecký národný tím momentálne mimoriadne dôležitý hráč. Máme viacero zranených útočníkov, preto sa na neho spoliehame. Vie účinne uplatňovať vysoký pressing, podržať loptu a strieľať dôležité góly," zdôraznil podľa DPA na predzápasovej tlačovej konferencii Nagelsmann, ktorému bude v Luxemburgu chýbať zranený kapitán Joshua Kimmich. Kapitánsku pásku po ňom preberie Jonathan Tah.

Pre zranenia absentujú aj Kai Havertz, Jamal Musiala, Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug a Tim Kleindienst. Karim Adeyemi vynechá piatkový zápas pre kartový trest.
