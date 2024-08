Nagelsmann stavil na osvedčené mená, nováčikom stredopoliar Stiller

Nominácia Nemecka na zápasy Ligy národov proti Maďarsku a Holandsku:



Brankári: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)



Obrancovia: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck (obaja Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs, David Raum (obaja RB Lipsko), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstaedt (VfB Stuttgart), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)



Stredopoliari: Robert Andrich, Florian Wirtz (obaja Bayer Leverkusen), Emre Can, Pascal Gross (obaja Borussia Dortmund), Chris Führich, Angelo Stiller (obaja VfB Stuttgart), Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovič (obaja Bayern Mníchov)



Útočníci: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (West Ham), Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Berlín 29. augusta (TASR) - Stredopoliar Angelo Stiller z VfB Stuttgart je jediným nováčikom v nominácii nemeckej futbalovej reprezentácie na septembrové zápasy Ligy národov proti Maďarsku a Holandsku. Tréner Julian Nagelsmann oznámil vo štvrtok 23-člennú nomináciu, v ktorej je väčšina hráčov z uplynulých domácich ME. Chýba v nej obranca Antonio Rüdiger, ktorý uprednostnil oddych. Štvorica Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller a Ilkay Gündogan sa rozhodli ukončiť reprezentačnú kariéru.Tridsaťsedemročný kouč neuviedol, kto bude kapitánom namiesto Gündogana. Nemecké médiá však informovali, že hlavný favorit je stredopoliar Joshua Kimmich z Bayernu Mníchov. Okrem Stillera figuruje v nominácii aj brankár Alexander Nübel, ktorý sa nedostal do tímu na kontinentálny šampionát. Prvou voľbou namiesto Neuera bude Marc-Andre ter Stegen.Nagelsmann rovnako ako pred ME vynechal Sergea Gnabryho aj Leroya Saneho, ktorý sa zotavuje po operácii nohy." uviedol kormidelník podľa agentúry DPA.Nemecko nastúpi v sobotu 7. septembra v Düsseldorfe proti Maďarsku a o tri dni neskôr sa predstaví v Amsterdamu, kde sa stretne s Holandskom.