Nagelsmann tajil zostavu a potvrdil cieľ, Kimmich v strede
Bratislava 3. septembra (TASR) - Tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann drží v tajnosti základnú zostavu, ktorá vo štvrtok večer vybehne na trávnik bratislavského Národného futbalového štadióna. Na tlačovej konferencii pred úvodným duelom A-skupiny kvalifikácie MS 2026 proti domácemu Slovensku nemecký kouč neodkryl karty, ani čo sa týka hernej schémy svojho tímu.
Nemeckých novinárov zaujímalo, či budú hrať hostia s troj alebo štvorčlennou obranou. Z Nagelsmannovej odpovede však vôbec nezmúdreli. „Zvažujem obe možnosti,“ konštatoval 38-ročný kouč, ktorý povedie Nemecko v 24. medzištátnom zápase. Na lavičke štvornásobných majstrov sveta má zatiaľ priaznivú bilanciu 12 výhier, 6 remíz a 5 prehier. Proti Slovensku sa bude spoliehať na ofenzívne esá Nicka Woltemadeho a Floriana Wirtza, pričom obaja by nemali chýbať v základe. „Nickov prestup do Newcastlu je hotová vec, môže sa tak naplno sústrediť na svoje povinnosti a ukázať už zajtra svoju kvalitu.“ Wirtza, ktorý v lete zamieril do FC Liverpool za astronomických 125 miliónov eur, označil Nagelsmann za „jedného z našich najdôležitejších hráčov“.
Iný cieľ ako priamy postup na MS si Nemci nedávajú. Odraziť k nemu sa chcú ziskom troch bodov proti Slovákom, ktorých trápia absencie viacerých dôležitých hráčov. Ani Nemci však nepricestovali do Bratislavy kompletní. Chýbať im budú Jamal Musiala, Kai Havertz, Nico Schlotterbeck a brankár Marc-André ter Stegen, no favorit duelu je jasný. „Cieľ bol stanovený. Teraz je však dôležité, aby sme sa sústredili na proces, ako ho dosiahnuť,“ dodal Nagelsmann, ktorý pôsobí na lavičke Nemecka od septembra 2023 po tom, ako nahradil Hansiho Flicka. Vlani s tímom postúpil do štvrťfinále EURO 2024.
Kapitán Joshua Kimmich nastúpi v stredovej línii, hoci predtým hrával aj na poste pravého obrancu. Posunutie o formáciu vyššie vníma hráč s vyše 100 štartmi za národný tím ako možnosť viac pomôcť tímu v podpore ofenzívy. „Cítim, že tam môžem ešte viac prispieť svojimi silnými stránkami. Vklad pre mojich spoluhráčov môže byť jednoducho väčší,“ povedal Kimmich. Nagelsmann pripustil, že na poste pravého beka by oporu Bayernu Mníchov i reprezentácie mohol nahradiť Nnamdi Collins. Pre 21-ročného hráča Eintrachtu Frankfurt, ktorý reprezentoval vo všetkých mládežníckych vekových kategóriách, by išlo o prvý zápas za „áčko“.
