Nagelsmann už môže počítať s brankárom Neuerom proti Herthe

Mníchov 5. novembra (TASR) - Manuel Neuer z Bayernu Mníchov sa už zotavil zo zranenia ramena a odcestuje s tímom na sobotňajší zápas Bundesligy na pôde Herthy Berlín. Tréner Julian Nagelsmann na tlačovej konferencii povedal, že Neuer bude chytať "ak záverečný tréning dopadne dobre."



Tréner Bavorov informoval, že do zostavy sa vrátili späť aj krídelník Leroy Sane a obranca Lucas Hernandez. "Nebudú v základnej zostave, ale budeme ich mať na lavičke," povedal Nagelsmann.



Neuer vynechal predchádzajúcich sedem zápasov Bayernu pre zranenie a očakáva rýchly návrat do akcie, aby sa dobre pripravil do začiatku majstrovstiev sveta v Katare, ktoré začínajú o dva týždne. Hernandez bol od septembra mimo hry pre natrhnutý sval, zatiaľ čo Sane bol mimo hry od polovice októbra tiež pre svalové zranenie. Nagelsmann však v Berlíne nebude mať k dispozícii stredopoliara Thomasa Müllera a obrancu Matthijsa de Ligta.