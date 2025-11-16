< sekcia Šport
Nagelsmann verí, že proti SR nastúpia Kimmich i Schlotterbeck
Lipsko 16. novembra (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann očakáva, že v pondelkovom rozhodujúcom zápase A-skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta proti Slovensku bude mať k dispozícii kapitána Joshuu Kimmicha aj obrancu Nica Schlotterbecka.
Nemci privítajú o 20.45 h v Red Bull Aréne v Lipsku zverencov Francesca Calzonu. Oba tímy majú na konte 12 bodov, no domáci lepšie skóre a tak im na priamy postup na budúcoročný šampionátu v USA, Mexiku a Kanade stačí aj remíza. Prvý vzájomný duel v septembri v Bratislave vyhrali senzačne 2:0 Slováci. „Samozrejme, malo by to byť varovanie pre všetkých. Prístup musí byť úplne iný, nemôžeme hrať tak, ako na Slovensku,“ povedal nemecký tréner o nevydarenom štarte kvalifikácie.
Dvadsaťpäťročný stopér Borussie Dortmund Schlotterbeck mal poranené chodidlo, no podľa reprezentačného trénera sa už uzdravil a na pondelkový duel bude pripravený. O päť rokov starší Kimmich má problémy s členkom a ešte potrebuje nejaký čas na zotavenie, no nemusí sa zapojiť do tímového tréningu na to, aby mohol nastúpiť na duel. „Či to pôjde, rozhodneme až v pondelok. Každý, kto pozná Joshuu, vie, že sa veľmi zdráha povedať nie tomuto zápasu. A preto predpokladám, že môže hrať,“ povedal Nagelsmann na nedeľňajšej tlačovej konferencii.
Hlavný kouč prezradil, že v tíme sa neobávajú prehry, ktorá by znamenala, že štvornásobní majstri sveta by museli ísť do baráže. „Tím sa zdá byť veľmi odhodlaný a sústredený. Myslím si, že sú pred zajtrajším zápasom určite trochu nervózni. Ale to k tomu patrí a to ho robí vzrušujúcim,“ vyhlásil. „Je veľmi dôležité, aby sme sa dokázali suverénne kvalifikovať,“ doplnil obranca Jonathan Tah.
