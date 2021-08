Nagelsmann získal s Bayernom prvú trofej, Lewandowski vidí rezervy

Dortmund 18. júla (TASR) - Nový tréner futbalistov Bayernu Mníchov Julian Nagelsmann sa tešil z víťazstva s Bavormi až v šiestom zápase, no prišlo v pravý čas. Úradujúci majstri zdolali Borussiu Dortmund na jej pôde 3:1 a ôsmykrát získali nemecký Superpohár. Ústrednou postavou bol poľský kanonier Robert Lewandowski, ktorý vsietil dva góly a pri tretom asistoval.



"Počas celého zápasu sme veľmi dobre bránili, najmä v prvom polčase. Po strate lopty sme boli agresívni a snažili sme sa jej čím skôr opäť zmocniť. Pri zakončení sme boli efektívni a dokázali sme premieňať šance. Zisk trofeje nám dodá potrebné sebavedomie, nie je však priestor na nejaké veľké oslavy, pretože už počas víkendu nás čaká ďalší bundesligový zápas," uviedol pre akreditované médiá Nagelsmann, ktorý prišiel na lavičku Bayernu po úspešnom pôsobení v RB Lipsko.



Lewandowski v 41. minúte zužitkoval kvalitný center Sergeho Gnabryho a hlavičkou k žrdi otvoril skóre. V 74. minúte sa po prihrávke Corentina Tolissa vyhol ofsajdovej pasci a vychutnal si dortmundského brankára Gregora Kobela. "Je skvelé získať do klubovej vitríny ďalšiu cennú trofej. Mohli sme hrať aj lepšie, je to však stále iba začiatok sezóny. Potrebujeme nejaký čas, aby sme sa dostali do správneho rytmu," zdôraznil poľský reprezentant.



O jediný gól Borussie sa postaral kapitán Marco Reus, presný zásah nórskeho ostrostrelca Erlinga Brauta Haalanda neplatil pre ofsajd. "Mali sme šance, o to viac sme sklamaní z konečného výsledku. Ukázali sme vôľu a odhodlanie, hrali sme s potrebnou energiou, no na disponovaného súpera to nestačilo. Dostali sme gól do šatne a na začiatku druhého polčasu po chybe v obrane sme inkasovali druhýkrát, čo nám zobralo vietor z plachiet."



Pre Bayern je to už piata trofej pre víťaza nemeckého Superpohára v priebehu uplynulých šiestich rokov. Počas rozcvičky pred zápasom si hráči bavorského tímu obliekli na seba dresy s číslom 9 a menom legendárneho útočníka Gerda Müllera, ktorý zomrel pred tromi dňami vo veku 75 rokov. Pred úvodným výkopom si oba tímy uctili jeho pamiatku minútou ticha a nastúpili s čiernymi páskami na dresoch.