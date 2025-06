Nagelsmanna nahneval verdikt rozhodcu Kružliaka: „Porušil pravidlá“

Stuttgart 8. júna (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann sa po prehre v zápase o tretie miesto na finálovom turnaji Ligy národov v Stuttgarte proti Francúzsku (0:2) sťažoval na verdikt rozhodcu Ivana Kružliaka. Slovenský arbiter za stavu 1:0 pre "Les Bleus" pôvodne uznal vyrovnávajúci gól domáceho Deniza Undava, ale po videokonzultácii s VAR ho zrušil pre predchádzajúci faul Niclasa Füllkruga na Adriena Rabiota.



„Je to porušenie pravidiel zo strany rozhodcu. Stojí dva metre od situácie a posúdi ju tak, že to nie je faul. Potom ide preč a pozerá dobrých šesť minút video. Ušla mu pointa,“ hneval sa Nagelsmann po stretnutí. Kružliak po strete Füllkruga s Rabiotom nechal pôvodne pokračovať v hre a Undav zakončil presne k žrdi. Po signalizácii VAR však zamieril k videu, kde inkriminovaný moment podrobne preskúmal. „Toto nie je zmysel VAR-u. Stojí 2,3 metra od situácie, má na ňu super výhľad. Toto nie je jednoznačne nesprávne rozhodnutie,“ citovala domáceho kouča agentúra DPA. Nagelsmann ku kontroverznému momentu dodal, že v takýchto situáciách mu je rozhodcu ľúto.



Bola to už druhá situácia, ktorú posudzoval VAR, a skončila sa v neprospech Nemecka. V 31. minúte unikol Karim Adeyemi, pri lopte bol skôr ako brankár Mike Maignan, cez ktorého prepadol a Kružliak nariadil penaltu. Po signalizácii VAR si však situáciu prezrel ešte raz na videu a vzápätí pôvodne verdikt zrušil, pričom domácemu krídelníkovi udelil žltú kartu za filmovanie.