Nagelsmanna začali vyšetrovať pre nešportové správanie

Berlín 19. februára (TASR) - Disciplinárna komisia Nemeckého futbalového zväzu začala vyšetrovanie voči Julianovi Nagelsmannovi. Dôvodom je správanie trénera Bayernu Mníchov voči rozhodcom po sobotnej prehre jeho tímu s Borussiou Moenchengladbach 3:2.



Novinári vonku počuli Negelsmanna, ako hovorí: "To je vtip, robia si z toho srandu." Dokonca pri odchode z miestnosti označil arbitrov za "bezcharakterných".



Kouč Bayernu sa dostal do slovnej potýčky s Tobiasom Welzom, ktorý sa v ôsmej minúte rozhodol udeliť červenú kartu Dayotovi Upamecanovi po spornom kontakte s Alassaneom Pleom. Situáciu dlho skúmal VAR, ale pôvodný verdikt nakoniec nezmenil.



Nagelsmann neskôr priznal, že "zašiel priďaleko", ale trval na tom, že červená karta bola nespravodlivá. Naopak Welz svoje rozhodnutie na stanici Sport 1 obhajoval a dodal, že medzi ním a Negelsmannom nepanuje žiadna zlá krv. "Bola to emotívna diskusia, ale neboli tam žiadne urážky," povedal. Informovala agentúra AFP.