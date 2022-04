Nagelsmannovi sa po vypadnutí Bayernu vyhrážali smrťou stovky ľudí

Mníchov 15. apríla (TASR) - Nemecký futbalový tréner Julian Nagelsmann podľa vlastných slov dostal stovky vyhrážok smrťou po tom, ako jeho Bayern Mníchov vypadol vo štvrťfinále Ligy majstrov. Bavori podľahli v prvom zápase španielskemu Villarrealu 0:1 a v utorok dokázali doma uhrať len remízu 1:1.



"Viem, že vždy budem kritizovaný zo všetkých strán, to je normálne a dokážem s tým žiť. So 450 vyhrážkami smrťou na instagrame to však tak jednoduché nie je," uviedol kormidelník pre agentúru AFP. Dodal, že hrozby sa týkajú aj jeho blízkych: "Jedna vec je, že chcú ľudia zabiť mňa, no útokom sa vyhrážali aj mojej matke, ktorú futbal vôbec nezaujíma."



Podľa tridsaťštyriročného kouča je trestnoprávne riešenie v tejto veci zbytočné: "Nikdy by som sa ich nezbavil. Dostávam ich po každom zápase, bez ohľadu na výsledok." Nagelsmann je druhý člen Bayernu, ktorý tento týždeň takýmto nepríjemnostiam čelil. Ich obeťou boli aj manželka a syn športového riaditeľa klubu Hasana Salihamidžiča.