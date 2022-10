Naglič bude v novembri v predkvalifikácii ME 2025 vyberať zo 17 mien

Širšia nominácia Slovenska na zápasy predkvalifikácie ME 2025 proti Dánsku (10. novembra) a Nórsku (14. novembra):



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Nem.), Samuel Volárik (BC Komárno), Dalibor Hlivák, Michael Fusek (obaja Spišskí Rytieri), Martin Bachan (Patrioti Levice), Mário Ihring (SYNTAINICS MBC Weissenfels/Nem.), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Richard Körner (Basket Brno/ČR), Marek Doležaj (Hübner Níreďháza BS/Maď.), Tomáš Pavelka (Tartu Ulikool Maks & Moorits/Est.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Dávid Novák (ERA Basketbal Nymburk/ČR), Andre Jones (Šopron KC/Maď.), Robert Rožánek, Juraj Páleník (obaja SK Slavia Praha/ČR), Jakub Petráš (BC GEOSAN Kolín/ČR), Vladimír Brodziansky (Basaksehir College/Tur.)







realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič - asistenti trénera, Maroš Helmecy - asistent zodpovedný za skauting a videoanalýzu, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, Richard Demovič - lekár



Program D-skupiny predkvalifikácie ME 2025:



štvrtok 10. novembra:



18.00 h: Slovensko – Dánsko (Levice)



19.00 h: Severné Macedónsko – Nórsko (Gevgelija)







nedeľa 13. novembra:



18.00 h: Nórsko – Slovensko (Bergen)



19.00 h: Severné Macedónsko – Dánsko (Gevgelija)







Tabuľka D-skupiny:



1. Nórsko 2 2 0 186:143 4



2. S. Macedónsko 2 2 0 152:145 4



3. Slovensko 2 0 2 143:166 2



4. Dánsko 2 0 2 145:172 2





Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovenskú basketbalovú reprezentáciu čaká v novembri pokračovanie predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V širšom výbere trénera Aramisa Nagliča je 17 mien vrátane kľúčových opôr, ako sú Vladimír Brodziansky, Mário Ihring či Šimon Krajčovič. Slováci odohrajú zápasy s Dánskom (10. novembra o 18.00 h, Levice) a Nórskom (13. novembra o 18.00 h, Bergen).Slováci nezačali v D-skupine ideálne, na konte majú prehry s Nórskom (68:87) a Severným Macedónskom (75:79), ich postupové šance sa počas leta výrazne znížili. Ďalej do riadnej kvalifikácie idú víťazi skupín a Cyprus ako organizátor záverečného turnaja. Na ostatné tímy čaká ešte jedna šanca. V tretej fáze predkvalifikácie, ktorá by mala odštartovať v auguste 2023, budú v hre posledné miesta, do tejto časti sa pridajú neúspešné tímy z prvej a druhej fázy.V 17-člennej nominácii nechýbajú Brodziansky, Ihring, Krajčovič či Richard Körner. Otáznik visí nad štartom naturalizovaného Slováka Andreho Jonesa. Slováci sa s touto zostavou pokúsia získať nielen prvé víťazstvo, ale hlavne si pomôcť v boji o postupové miesto.