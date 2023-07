Naglič pred zápasom s Albánskom: Musíme dať do toho maximum

Nominácia Slovenska na zápas predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 proti Albánsku (26. júla o 18.00 h, Levice):



hráči: Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Milan Szabó (Inter Bratislava), Tomáš Pavelka (BC Šiauliai/Lit.), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Marek Doležaj (Keflavík Karha/Isl.), Dalibor Hlivák (Spišskí Rytieri), Samuel Volárik (BC Komárno), Lukáš Bolek (BC Prievidza), Šimon Krajčovič, Michael Fusek (bez klubovej príslušnosti)



realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič - lekár







Program Slovenska v I-skupine predkvalifikácie ME 2025:



26. júla o 18.00 h: SLOVENSKO - Albánsko



2. augusta o 18.00 h: SLOVENSKO - Rumunsko



5. augusta o 20.30 h: Albánsko – SLOVENSKO







Tabuľka I-skupiny:



1. Rumunsko 2 1 1 152:152 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 69:65 2



3. Albánsko 1 0 1 83:87 1

Levice 25. júla (TASR) – Po víťaznom vstupe do tretej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 sa slovenská mužská basketbalová reprezentácia pokúsi získať ďalšie dva body do tabuľky I-skupiny. V stredajšom domácom stretnutí proti Albánsku (o 18.00 h v Leviciach) to nebude ľahká úloha, ale výber trénera Aramisa Nagliča je odhodlaný pokračovať na úspešnej vlne.Slováci odštartovali boj o jedno postupové miesto do „riadnej“ kvalifikácie úspešne, z Rumunska si po výsledku 69:65 odniesli cenné dva body.uviedol pre TASR rozohrávač slovenského tímu Šimon Krajčovič.Ak sa rátajú výsledky z druhej a tretej fázy predkvalifikácie ME 2025, tak to pre jeho spoluhráčov bolo už piate víťazstvo za sebou.prezradil tréner Aramis Naglič. Len v úvodnom stretnutí mohol kouč Slovenska počítať so službami Timoteja Malovca: „Albánsko už má za sebou prvé vystúpenie v I-skupine, na domácej palubovke vzdorovalo Rumunsku do poslednej minúty, no napokon prehralo 83:87.“ povedal kormidelník slovenského výberu.Rumunskej obrane robila najväčšie starosti dvojica Endrit Hysenagolli a Daniel Lekndreaj, ale celkovo má Albánsko pod košom svoju silu.myslí si Krajčovič.Prípadný ďalší úspech by mohol Slovákov opäť o čosi viac priblížiť k hlavnému cieľu, vymaniť sa z predkvalifikačného sita a zabezpečiť si na dlhšiu konfrontáciu s najlepšími tímami Európy. K tomu je však podľa Nagliča potrebné, aby do každého stretnutia nastúpili jeho zverenci s maximálnou koncentráciou:Stretnutie Slovenska s Albánskom odvysiela v priamom prenose športová televízia JOJ Šport.