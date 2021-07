Nagy chce podať najlepší výkon: Uvidíme, na čo to bude stačiť

Tokio 22. júla (TASR) - Ako poslední zo Slovákov získali miestenky na olympijské hry plavci. V Tokiu sa predstavia dvaja, Andrea Podmaníková absolvuje premiéru, Richard Nagy si zopakuje účasť z Ria de Janeiro.



Dvadsaťosemročnému reprezentantovi sa nepodarilo splniť kvalifikačný A-limit, vo viacerých disciplínach však zaplával B-limity a druhé vystúpenie pod piatimi kruhmi si zabezpečil vďaka pozvánke od Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Napriek neistote sa pripravoval tak, akoby mal štart v Japonsku už istý: "Trénoval som tak, ako keby som tam išiel, či by sa to podarilo, to už bola druhá vec. Príprava však smerovala k olympiáde."



Nagy absolvuje dve disciplíny - 400 m polohové preteky a 200 m motýlik. V Brazílii vytvoril na polohovke časom 4:13,87 nový národný rekord a obsadil konečné deviate miesto. Od postupu medzi elitnú osmičku ho vtedy delilo 33 stotín. Teraz by chcel predviesť čo najlepší výkon, no nevie, či to bude stačiť na prekonanie jeho predošlého umiestnenia. "Nechcem povedať, že som prišiel s najvyššími ambíciami, to asi nie, ale chcem zaplávať čo najlepšie a ideálne chcem zlepšiť časy, čo tu mám nahlásené. Uvidíme, na aké umiestnenie to bude stačiť. Teraz som so svojím časom 24. nasadený, takže umiestnenie sa skôr nepodarí vylepšiť. Ale musím zaplávať čo najlepšie a uvidíme, ako to dopadne. Ak by sa podarilo deviate miesto, budem rád, ak by sa podarilo ôsme, budem ešte radšej," uviedol.



Podľa Nagya totiž to, čo stačilo v Riu na medaily, dokáže teraz zaplávať možno až približne jedenásť plavcov: "V tomto športe sú vždy také veľké skoky, vidíme to každých pár rokov. A teraz mal vlastne takmer celý svet dva roky nerušeného tréningu. Mladí, ktorí by vyskakovali postupne dva roky, plávajú tie časy teraz. Všetko to vlastne prišlo naraz. Treba ich skúsiť ponaháňať. Boli to dva zvláštne roky, takže vôbec neviem, čo čakať od konkurencie a ani sám od seba."



Nagyova druhá disciplína v Tokiu bude 200 m motýlik. Pred štartom nevedel, čo od nej očakávať: "Je to také nezvyklé. Mal som zaplávaných asi päť B-limitov, na 400 pol. preteky som sa dostal, na druhú disciplínu som dostal pozvánku, a zo všetkých si vybrali práve 200 m motýlika. Bude to zábava, niečo som potrénoval a uvidím. Mám tú disciplínu veľmi rád, nie som v nej bohvieako dobrý, ale veľmi sa mi páči a teším sa na ňu."