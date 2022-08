Nagy na ME postúpil do finále na 400 m polohovka

Rím 11. augusta (TASR) - Slovenský plavec Richard Nagy sa na ME v Ríme prebojoval do večerného finále na 400 m pol.pr. V rozplavbách dosiahol vo Foro Italico ôsmy najrýchlejší čas 4:19,75, ktorý je jeho tohtoročným maximom..



Za vlastným národným rekordom z OH 2016 v Riu de Janeiro zaostal takmer o šesť sekúnd. Nagy sa predstavil v úvodnej rozplavbe, v ktorej finišoval tretí. "Bolo to fajn. Dostal som sa tam veľmi tesne, o "zastrúhaný chlp". Som však rád, že po dlhom čase budem plávať finále na veľkých pretekoch. Celkom sa teším a do jeho začiatku sa aj oholím," uviedol Nagy vo videu na facebookovej stránke Slovenskej plaveckej federácie. František Jablčník obsadil 18. priečku (4:26,32). Adam Halás skončil na 50 m motýlik 44. časom 24,42.