Nagy postúpil na ME do finále na 400 m polohové preteky

Belehrad 17. júna (TASR) - Slovenský plavec Richard Nagy postúpil do finále disciplíny 400 m polohové preteky na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Belehrade.



Tridsaťjedenročný reprezentant obsadil v pondelkovej prvej rozplavbe štvrté miesto časom 4:21,39 minúty, za víťazným Maďarom Balázsom Hollóm zaostal o takmer deväť sekúnd. Nagy skončil v celkovom poradí rozplavieb na deviatom mieste, no v redukovanom sa posunul na siedmu priečku, keďže štyri najrýchlejšie časy dosiahli Maďari, no do boja o medaily mohli postúpiť len dvaja plavci z jednej krajiny. Finále bolo na programe v pondelok o 18.46 h.



Slovenská plavkyňa Teresa Ivanová postúpila do semifinále na 100 m voľným spôsobom. V záverečnej piatej rozplavbe obsadila šieste miesto časom 55,83 s a celkovo skončila na 15. priečke. Semifinále bolo na programe v pondelok od 18.37 h.