Nagy, Potocká a Tišťan nepostúpili z rozplavieb na svetovom šampionáte

Fukuoka 23. júla (TASR) - Slovenským plavcom sa v nedeľu nepodarilo postúpiť z rozplavieb na svetovom šampionáte v japonskej Fukuoke. Richard Nagy skončil na 400 m v polohových pretekoch na celkovom 22. mieste, do finále postúpilo najlepších osem. Do semifinále nepostúpili Tibor Tišťan a Tamara Potocká.



Nagy dosiahol čas 4:22,96 min., najlepší bol Američan Carson Foster, ktorý zaplával za 4:09,83. Tišťan v disciplíne 50 m motýlik nastúpil v 7. rozplavbe, zaplával 33. najlepší čas 23,75 s. Do semifinále postúpilo 16 najlepších. Najrýchlejší bol Francúz Maxime Grousset s časom 22,74 s.



Do semifinálovej šestnástky sa nedostala ani Potocká na 200 m v polohovke. Čas 2:15,41 min. stačil na 24. miesto. Najrýchlejšia Kate Douglassová z USA zaplávala za 2:09,17 m.