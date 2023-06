Nagy prestúpil zo Žiliny do Zlatých Moraviec. Chcem rásť, hovorí

Zlaté Moravce 25. júna (TASR) - Slovenský futbalista Richard Nagy ukončil spoluprácu s MŠK Žilina. Dvadsaťdvaročný obranca podpísal dvojročný kontrakt s ďalším prvoligistom FC ViOn Zlaté Moravce.



Nagy strávil polovicu uplynulej sezóny na hosťovaní v Prešove, ktorého možný postup do Fortuna ligy prekazili práve Zlaté Moravce v baráži o účasť v najvyššej súťaži. "Chcem v tejto sezóne futbalovo rásť a to spolu s celým tímom. Vyhnúť sa zostupovým priečkam je základ, samozrejme zabojujeme o najlepšie umiestnenie, aké bude možné. Verím, že aj ja pridám zo svojej strany veľkú porciu kvalitných výkonov," citovala Nagyho oficiálna stránka ViOnu.



"Sme radi Rišovmu príchodu. O to viac, že sme ho realizovali na riadny prestup. Nielen v Prešove, ale aj predtým v Liptovskom Mikuláši patril napriek mladému veku k oporám. Vo všetkých činnostiach je vidieť žilinskú školu. Na trhu je veľmi málo kvalitných ľavonohých stopérov. Rišo má svoju kvalitu, sme presvedčení, že aj u nás bude oporou," dodal generálny manažér klubu Marek Ondrejka.