Nagy sa v Senci dostal do finále v kategórii do 13 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V kategórii do 13 rokov bol blízko k celkovému triumfu a napokon skončil druhý.

Autor TASR
Senec 5. novembra (TASR) - Prvá polovica prestížneho mládežníckeho turnaja WTT Youth Contender v Senci priniesla slovenským stolným tenistom jedno pódiové umiestnenie. V športovej hale Transpetrolu ho dosiahol Filip Nagy. V kategórii do 13 rokov bol blízko k celkovému triumfu a napokon skončil druhý.

Ako najvyššie nasadený hráč prešiel cez súperov zo Singapuru, Španielska a Anglicka s prehľadom až do finále, kde prehral s Marcosom Gómezom zo Španielska 0:3, ale všetky tri sety vyvrcholili v dramatických koncovkách (-15, -10, -10). V najmladšej kategórii do 11 rokov si Juraj De Miguel zahral vo štvrťfinále, kde prehral s neskorším celkovým víťazom Michalom Tarakanom z Poľska (1:3). Informoval o tom Slovenský stolnotenisový zväz v tlačovej správe.
