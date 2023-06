Nahnevaný Sagan vinil z pádu Štočeka. Nie som s tým zmierený, hovorí

Tlmače 25. júna (TASR) - Slovenský cyklista Matúš Štoček ukončil dvanásť rokov trvajúcu hegemóniu bratov Saganovcov a na nedeľnom spoločnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch získal v dramatickom finiši svoj premiérový titul majstra Slovenska. Favorit pretekov Peter Sagan na cieľovej páske spadol, skončil tesne za Štočekom a v mixzóne neskrýval hnev. Podľa slov osemnásobného slovenského majstra zapríčinil záverečný pád na cieľovej rovinke práve jeho premožiteľ.Dojazd spoločného šampionátu sa niesol v znamení hromadného šprintu. Boj o lepšiu pozíciu sa v záverečných metroch vyostril a vyústil do pádu. Sagan sa dostal do kontaktu s Čechom Pavlom Bittnerom a obaja skončili na zemi. Trojnásobný majster sveta z pádu vyviazol s odreninami a obviazaným lakťom. Rozhodcovia po skúmaní videozáznamu neudelili dodatočné tresty a uznali pôvodné výsledky za konečné.Sagana incident evidentne nahneval a po pretekoch mal pocit, že ho zapríčinil nový slovenský majster Štoček." okomentoval Sagan pád, po ktorom v emóciách odhodil prilbu. Zranenie utrpel aj jeden z fotografov stojacich v cieľovej časti. Pred novinármi sa Sagan nechcel stotožniť s druhým miestom. "vyhlásil.Svoj pohľad na pád prezentoval aj Štoček:Preteky sprevádzalo na 228 kilometrov dlhej trati niekoľko únikov, napokon ani jeden z nich nebol úspešný a jazdci absolvovali po krátkom stúpaní hromadný dojazd. Najsilnejší v ňom bol Čech Matthias Vacek, tesne za ním finišoval Štoček, ktorý zaknihoval v Tlmačoch zlaté double, keď predtým triumfoval aj časovke elite.uviedol Štoček.Sagan sa zároveň lúčil s domácim šampionátom, keďže po sezóne končí profesionálnu kariéru na ceste. Od roku 2011 zaznamenal osem titulov majstra SR, no čerešničku na torte v podobe deviateho nepridal. Posledný triumf získal na predchádzajúcom národnom šampionáte 26. júna minulého roka v českom stredisku Mladá Vožice. Od budúcej soboty čaká 33-ročného jazdca tímu TotalEnergies derniéra na Tour de France, kde získal sedemkrát zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Sagan verí, že následky pádu v Tlmačoch neohrozia jeho účasť na vrchole ročníka: "