Náhradníčka Bertensová otočila na MS WTA duel s Bartyovou

Červená skupina:



Kiki Bertensová (9-Hol.) - Ashleigh Bartyová (1-Austr.) 3:6, 6:3, 6:4

Šen-čen 29. októbra (TASR) - Holandská tenistka Kiki Bertensová zvíťazila v úvodnom utorňajšom dueli červenej skupiny na MS WTA Tour v čínskom Šen-čene nad najvyššie nasadenou Austrálčankou Ashleigh Bartyovou 3:6, 6:3, 6:4. Bertensová nahradila Japonku Naomi Osakovú, ktorá odstúpila z turnaja pre zranenie ramena.Bartyová mala zápas dobre rozohratý, v druhom sete viedla 3:2 s brejkom a bola na najlepšej ceste postúpiť do semifinále. Bertensová sa však v ďalších minútach vybičovala k skvelému výkonu a vďaka agresívnej hre s množstvom winnerov otočila nepriaznivý vývoj. V treťom sete si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 4:0. Bartyová, ktorá si už v nedeľu zabezpečila post koncoročnej svetovej jednotky, ešte znížila na 3:4, no koncovka patrila Bertensovej.Obe hráčky mali veľké problémy s udržaním si podania a diváci videli až 12 brejkov.povedala v pozápasovom rozhovore Bertensová, ktorá minulý týždeň postúpila do finále WTA Elite Trophy v Ču-chaji.