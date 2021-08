Nainggolan po vzájomnej dohode ukončil zmluvu s Interom Miláno

Miláno 10. augusta (TASR) - Belgický futbalový stredopoliar Radja Nainggolan sa dohodol s talianskym Interom Miláno na ukončení zmluvy. Vedenie úradujúceho talianskeho majstra to oficiálne potvrdilo v utorok.



Tridsaťtriročný hráč prišiel k Nerazzurri v roku 2018 a celkovo za Inter odohral 41 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov. V roku 2019 odišiel do Cagliari na ročné hosťovanie, minulé leto sa vrátil do Interu, no druhú polovicu uplynulej sezóny opäť strávil na hosťovaní v Cagliari. Očakáva sa, že práve s ním uzavrie novú zmluvu, informovala agentúra DPA.