Najhoršia prehra Francúzska za uplynulých 10 rokov, podľahlo Fínsku

Paríž 12. novembra (TASR) – Futbalisti Francúzska utrpeli v stredu najhoršiu prehru za uplynulých desať rokov. Prvýkrát od zahanbujúcej prehry 0:1 s Bieloruskom (3. septembra 2010) totiž nestačili na tím, ktorý je v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nižšie ako na 50. mieste. Úradujúci majstri sveta (2. miesto) v stredu prehrali v prípravnom zápase s Fínskom (55. miesto) 0:2.



Oba góly padli v prvom polčase a z kopačiek debutantov. Hostia najskôr v 28. minúte využili zaváhanie domácich v strede poľa. Rasmus Karjalainen vypichol sklzom loptu Moussovi Sissokovi a poslal do samostatného nájazdu Marcusa Frossa. Útočník Brentfordu nezaváhal a prekonal brankára domácich Stevea Mandandu. O tri minúty neskôr si pred pokutovým územím pripravil loptu Onni Valakari a prudkou krížnou strelou spečatil historicky prvé víťazstvo Severanov nad Francúzskom.



"V prvom polčase sme inkasovali dva zbytočné góly. Po zmene strán to už bolo z našej strany lepšie, ale súper hral naozaj zodpovedne a dvojgólové manko už bolo priveľké. Dostali sme poriadnu facku, ale nemá zmysel nad tým zbytočne polemizovať. Fínsko dnes bolo skrátka lepšie a výsledok je spravodlivý," povedal pre periodikum L'Equipe tréner domácich Didier Deschamps.



Fínsko sa, naopak, vezie na víťaznej vlne. Po tom, ako zdolalo v Lige národov Bulharsko (2:0) a Írsko (1:0), si poradilo aj s úradujúcimi majstrami sveta. "Hráči dali do zápasu naozaj všetko a boli disciplinovaní. Práve takéto stretnutia nám zvyšujú sebavedomie," povedal tréner hostí Markku Kanerva. Obaja debutanti sa mu svojimi výkonmi postarali pred budúcoročnými majstrovstvami Európy o príjemné starosti: "Bol to debut z ríše snov. Hrali s obrovským prehľadom a dali nádherne góly. Mám nad čím premýšľať."