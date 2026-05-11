Najhorúcejším kandidátom na post trénera Chelsea je údajne Xabi Alonso
Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea by mohol v budúcej sezóne viesť Xabi Alonso. Španiel v januári skončil na lavičke Realu Madrid a s londýnskym klubom už údajne rokuje. Podľa portálu The Athletic však zatiaľ neexistuje finálna dohoda.
V hre je totiž stále jeho krajan Andoni Iraola, ktorý už oznámil, že po sezóne odíde z Bournemouthu a aj portugalský tréner Fulhamu Marco Silva. Alonso strávil na lavičke Realu sedem mesiacov a nenaplnil tak svoju trojročnú zmluvu. Tú podpísal v lete po 18 mesiacoch v Bayeri Leverkusen. „Farmaceutov“ doviedol v sezóne 2023/2024 k ligovému titulu bez jedinej prehry.
„The Blues“ sa už túto sezónu rozlúčili najprv s Enzom Marescom a v apríli po piatich ligových prehrách bez streleného gólu aj s jeho nástupcom Liamom Roseniorom. Tím vedie do konca ročníka Calum McFarlane.
