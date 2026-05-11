Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Šport

Najhorúcejším kandidátom na post trénera Chelsea je údajne Xabi Alonso

.
Jesse Derry z FC Chelsea leží na trávniku počas ošetrenia po hlavičkovej zrážke s hráčom Zachom Abbottom z Nottinghamu Forest počas 35. kola anglickej Premier League FC Chelsea - Nottingham Forest v Londýne 4. mája 2026. Foto: TASR/AP

Alonso strávil na lavičke Realu sedem mesiacov a nenaplnil tak svoju trojročnú zmluvu.

Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea by mohol v budúcej sezóne viesť Xabi Alonso. Španiel v januári skončil na lavičke Realu Madrid a s londýnskym klubom už údajne rokuje. Podľa portálu The Athletic však zatiaľ neexistuje finálna dohoda.

V hre je totiž stále jeho krajan Andoni Iraola, ktorý už oznámil, že po sezóne odíde z Bournemouthu a aj portugalský tréner Fulhamu Marco Silva. Alonso strávil na lavičke Realu sedem mesiacov a nenaplnil tak svoju trojročnú zmluvu. Tú podpísal v lete po 18 mesiacoch v Bayeri Leverkusen. „Farmaceutov“ doviedol v sezóne 2023/2024 k ligovému titulu bez jedinej prehry.

„The Blues“ sa už túto sezónu rozlúčili najprv s Enzom Marescom a v apríli po piatich ligových prehrách bez streleného gólu aj s jeho nástupcom Liamom Roseniorom. Tím vedie do konca ročníka Calum McFarlane.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním