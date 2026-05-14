LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák
Bratislava 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa šesťkrát v histórii majstrovstiev sveta dostali medzi trojicu najlepších hráčov na jednotlivých postoch. Zatiaľ naposledy sa to podarilo Petrovi Cehlárikovi, ktorého vyhlásili za najlepšieho útočníka MS 2021 v Rige.
Ocenenia pre najlepších hráčov na jednotlivých postoch udeľuje Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v spolupráci s direktoriátmi turnajov od roku 1954. V roku 1965 sa tejto pocty ako prvému Slovákovi (vo federálnom drese) dostalo brankárovi Vladimírovi Dzurillovi. Obranca Róbert Švehla ako druhý federálny Slovák túto kapitolu aj uzavrel.
Tretím Slovákom s cenou za post bol Miroslav Šatan. Ako útočník skompletizoval túto zbierku v samostatnej histórii. V roku 2000 bol najvýraznejším úkazom MS a napriek prehre vo finále s Českom sa stal hokejovým hrdinom národa. Podceňovaný tím doviedol súčasný generálny manažér reprezentácie do finále nielen dôležitými gólmi, ale aj vodcovskými schopnosťami.
Najviac zástupcov mal slovenský hokej v tejto bilancii v roku 2012. Spoločnosť útočníkovi Jevgenijovi Malkinovi robili Zdeno Chára a brankár Ján Laco.
Na uplynulých MS 2025 vo Švajčiarsku sa boli najlepšími na svojich postoch švajčiarsky brankár Leonardo Genoni, český útočník David Pastrňák a americký obranca Zach Werenski, ktorý doviedol svoj tím k prvému titulu majstrov sveta od roku 1960.
Najlepší hráči na jednotlivých postoch na MS v rokoch 1954-2025:
Rok Brankár Obranca Útočník
1954 Lockhardt (Kan.) Björn (Švéd.) Bobrov (ZSSR)
1955 Rigazio (USA) Gut (ČSSR) Warwick (Kan.)
1956 Ikola (USA) Sologubov (ZSSR) McKenzie (Kan.)
1957 Straka (ČSSR) Sologubov (ZSSR) T. Johansson (Švéd.)
1958 Nadrchal (CSSR) Tregubov (ZSSR) Burns (Kan.)
1959 Pučkov (ZSSR) Lamirande (Kan.) Cleary (USA)
1960 McCartan (USA) Sologubov (ZSSR) Nilsson (Švéd.)
1961 Martin (Kan.) Tregubov (ZSSR) Bubník (ČSSR)
1962 Haeggroth (Švéd.) Mayasich (USA) T. Johansson (Švéd.)
1963 Martin (Kan.) Stoltz (Švéd.) Vlach (ČSSR)
1964 Martin (Kan.) Tikal (ČSSR) Ivanov (ZSSR)
1965 DZURILLA (ČSSR) Tikal (ČSSR) Staršinov (ZSSR)
1966 Martin (Kan.) Ragulin (ZSSR) Loktev (ZSSR)
1967 Wetzel (USA) Davydov (ZSSR) Firsov (ZSSR)
1968 Broderick (Kan.) Horešovský (ČSSR) Firsov (ZSSR)
1969 Holmqvist (Švéd.) Suchý (ČSSR) Sterner (Švéd.)
1970 Ylönen (Fín.) Svedberg (Švéd.) Malcev (ZSSR)
1971 Holeček (ČSSR) Suchý (ČSSR) Firsov (ZSSR)
Koskela (Fín.)
1972 Valtonen (Fín.) Pospíšil (ČSSR) Malcev (ZSSR)
1973 Holeček (ČSSR) Vasiljev (ZSSR) Michajlov (ZSSR)
1974 Treťjak (ZSSR) Sjöberg (Švéd.) Nedomanský (ČSSR)
1975 Holeček (ČSSR) Marjamäki (Fín.) Jakušev (ZSSR)
1976 Holeček (ČSSR) Pospíšil (ČSSR) Martinec (ČSSR)
1977 Högosta (Švéd.) Vasiljev (ZSSR) Balderis (ZSSR)
1978 Holeček (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Dionne (Kan.)
1979 Treťjak (ZSSR) Vasiljev (ZSSR) Paiement (Kan.)
1980 Bubla (ČSSR) Michajlov (ZSSR) Makarov (ZSSR)
1981 Lindmark (Švéd.) Robinson (Kan.) Malcev (ZSSR)
1982 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Šalimov (ZSSR)
1983 Treťjak (ZSSR) Kasatonov (ZSSR) Lála (ČSSR)
1985 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Makarov (ZSSR)
1986 Lindmark (Švéd.) Fetisov (ZSSR) Krutov (ZSSR)
1987 Hašek (ČSSR) Hartsburgh (Kan.) Krutov (ZSSR)
1989 Hašek (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Bellows (Kan.)
1990 Irbe (ZSSR) Tatarinov (ZSSR) Yzerman (Kan.)
1991 Ketterer (Fín.) Macoun (Kan.) Kamenskij (ZSSR)
1992 Söderström (Švéd.) ŠVEHLA (ČSSR) Sundin (Švéd.)
1993 Bříza (ČR) Juškievič (Rus.) Lindros (Kan.)
1994 Ranford (Kan.) Svensson (Švéd.) Kariya (Kan.)
1995 Myllys (Fín.) Olsson (Švéd.) Koivu (Fín.)
1996 Turek (ČR) Žitnik (Rus.) Perreault (Kan.)
1997 Salo (Švéd.) Blake (Kan.) Nylander (Švéd.)
1998 Sulander (Fín.) Kučera (CR) Forsberg (Švéd.)
1999 Salo (Švéd.) Kučera (CR) Koivu (Fín.)
2000 Čechmánek (ČR) Nummelin (Fín.) ŠATAN (SR)
2001 Hnilička (ČR) Johnsson (Švéd.) Kapanen (Fín.)
2002 Sokolov (Rus.) Tjärnqvist(Švéd.) Hagman (Fín.)
2003 Burke (Kan.) Bouwmeester(Kan.) Sundin (Švéd.)
2004 Conklin (USA) Tärnström (Švéd.) Heatley (Kan.)
2005 Vokoun (ČR) Redden (Kan.) Kovaľov (Rus.)
2006 Holmqvist (Švéd.) Kronwall (Švéd.) Crosby (Kan.)
2007 Lehtonen (Fín.) Markov (Rus.) Morozov (Rus.)
2008 Nabokov (Rus.) Burns (Kan.) Heatley (Kan.)
2009 Mezin (Bielor.) Weber (Kan.) Kovaľčuk (Rus.)
2010 Endras (Nem.) Nummelin (Fín.) Dacjuk (Rus.)
2011 Fasth (Švéd.) Pietrangelo(Kan.) Jágr (ČR)
2012 LACO (SR) CHÁRA (SR) Malkin (Rus.)
2013 Enroth (Švéd.) Josi (Švajč.) Kontiola (Fín.)
2014 Bobrovskij (Rus.) Jones (USA) Tichonov (Rus.)
2015 Rinne (Fín.) Burns (Kan.) Spezza (Kan.)
2016 Koskinen (Fin.) Matheson (Kan.) Laine (Fin.)
2017 Vasilevskij (Rus.) Seidenberg (Nem.) Panarin (Rus.)
2018 Andersen (Dán.) Klingberg (Švéd.) Aho (Fín.)
2019 Vasilevskij (Rus.) Hronek (ČR) Kučerov (Rus.)
2020 zrušené pre pandémiu koronavírusu
2021 Petersen (USA) Seider (Nem.) CEHLÁRIK (SR)
2022 Olkinuora (Fín.) Lehtonen (Fín.) Červenka (ČR)
2023 Šilovs (Lot.) Weegar (Kan.) Peterka (Nem.)
2024 Dostál (ČR) Josi (Švajč.) Fiala (Švajč.)
2025 Genoni (Švajč.) Zach Werenski (USA) Pastrňák (ČR)
