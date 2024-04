Najlepší nováčik sezóny vzíde z trojice Bedard, L. Hughes a Faber

New York 30. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Connor Bedard podľa očakávaní figuruje medzi trojicou finalistov nominovaných na zisk Calder Memorial Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny v zámorskej NHL. Spolu s 18-ročným útočníkom Chicaga sú kandidáti na prestížne ocenenie obrancovia Luke Hughes z New Jersey a Brock Faber z Minnesoty. Informoval o tom oficiálny web profiligy.



Bedard je hlavný favorit na zisk ceny, keďže vo svojej premiérovej sezóne kraľoval nováčikom v počte gólov (22), asistencií (39) aj bodoch (61). Generačný supertalent bol najlepší aj v tímových štatistikách Blackhawks, a to aj napriek tomu, že v základnej časti vynechal 14 zápasov pre zlomeninu čeľuste. Kanadský center môže byť prvý hráč "jastrabov", ktorý by získal toto ocenenie od Artemija Panarina v sezóne 2015/2016.



Dvadsaťročný Hughes okúsil NHL už v ročníku 2022/23, keď odohral dve stretnutia v závere dlhodobej časti a do troch duelov zasiahol aj v následnej play off. Počas prebiehajúcej sezóny si zahral niekoľko duelov aj vo dvojici so slovenským obrancom Šimonom Nemcom. Najmladší z bratskej trojice Hughesovcov odohral všetkých 82 zápasov, v ktorých nazbieral 47 bodov (9+38), jeho ofenzívny štýl hry sa však premietol aj do množstva mínusových bodov (-25), čo bolo najviac spomedzi bekov Devils. Nomináciou na ocenenie napodobnil staršieho brata Quinna, obranca Vancouveru obsadil v roku 2020 druhé miesto za kanadským obrancom Caleom Makarom (Colorado). Hughesovci sú prvou bratskou dvojicou v histórii súťaže, ktorá figurovala medzi finalistami.



Najstarší z trojice Faber takisto nastúpil na všetky stretnutia ZČ a nazbieral rovnaký počet bodov ako Luke Hughes, no strelil o jeden gól menej. Účastník OH v Pekingu vylepšil klubový rekord v počte bodov debutujúceho obrancu v sezóne, ktorý držal od roku 2001 s 30 bodmi Čech Filip Kuba.



V minulej sezóne získal cenu pre najlepšieho nováčika Matty Beniers, útočník Seattlu Kraken.