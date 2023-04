Najlepší rok Piešťan zavŕšený ziskom double, Jankovič: Veľká vec

Piešťany 23. apríla (TASR) - Od vzniku Piešťanských Čajok nemal klub na slovenskej basketbalovej scéne nikdy takú úspešnú sezónu, ako tomu bol v prípade súťažného ročníka 2022/2023. Premiérovo sa radoval zo zisku double - Slovenského pohára a víťaza Niké extraligy žien, navyše to zvládol bez jedinej prehry. Rozhodujúci krok za dosiahnutím tejto méty urobil pred vypredanou Diplomat arénou, keď zdolal Banskú Bystricu 81:59.



Klub z kúpeľného mesta využil hneď prvú možnosť na to, aby podobne ako vo štvrťfinále a semifinále ukončil aj finálovú sériu play off v najkratšom možnom čase. "Pumy" z Banskej Bystrice tak nenašli ani na desiaty pokus recept na to, ako zdolať v sezóne 2022/2023 Piešťany. "Fantázia, pred domácimi fanúšikmi, veľmi sa z toho teším. Zápas bol pre mňa veľmi náročný, hlavne psychicky. Som nesmierne rád, že sme ho zvládli a dokázali to obhájiť pred domácimi priaznivcami. Finálová séria bola ťažká. Vedeli sme, že Banská Bystrica nebude mať čo stratiť. Musím vyzdvihnúť veľký prínos Žofie Hruščákovej do tímu. Stále ukazuje obrovskú kvalitu, robila nám značné problémy, ale nakoniec sme to zvládli, za čo som veľmi rád," povedal pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.



Jeho zverenky zvládli mimoriadne náročnú sezónu, keď okrem povinností na domácej scéne účinkovali aj v Európskom pohári (Eurocupe), v ktorom sa premiérovo dostali cez skupinovú fázu. Úspešne si počínali aj vo Federálnom pohári, opäť z toho bolo v česko-slovenskej konfrontácii tretie miesto. "Boli sme pripravení, to je dôležité. Hlavne fyzicky, potom mentálne a následne sa ukázala kvalita hráčok, ktoré tu boli. Myslím si, že sa nám opäť podaril solídne vyskladať káder. Som veľmi rád aj za mladé dievčatá, ktoré dostali šancu. Okej, ešte nie v týchto finálových zápasoch, ale počas sezóny ukázali určitý potenciál. Máme na čom stavať, z čoho sa teším," prezradil šéf piešťanskej lavičky.



Obhajoba majstrovského titulu a zisk Slovenského pohára, v oboch prípadoch len druhýkrát v klubovej histórii a všetko pred vlastnými fanúšikmi. Piešťanské Čajky dokázali premiérovo získať double a povestnou čerešničkou na torte bolo, že k tejto méte sa dopracovali sériou 30 výhier v domácich súťažiach. Bez jedinej prehry dokázali ovládnuť obe súťaže, čo sa naposledy podarilo pred siedmimi rokmi Good Angels Košice.



"Je to veľká vec. Svoje prvé veľké finále som s Košicami prehral práve proti Piešťanom, takže si to veľmi vážim, že som mohol byť súčasťou tohto a zvládli sme to. Veľké ďakujem dievčatám za to, že žiaden zápas nepodcenili, išli naplno a chceli hrať aj v relatívne ľahkých zápasoch. Je to hlavne vďaka im, pretože ony si to museli odbehať, odmakať a počúvať moje reči o tom, ako to musia a nemôžu nič podceniť. Nepotrebovali nejakú špeciálnu motiváciu," uviedol Jankovič.



Dobrou správou bolo, že víťazná séria a úspechy tímu lákali do Diplomat arény čoraz viac fanúšikov. Prirodzene, najvýraznejšie to vyvrcholilo vo finálovej sérii, ktorá sa v podstate hrala vo všetkých prípadoch pred vypredanou kulisou. "Teším sa a som veľmi rád, že sme dotiahli divákov. Aj na relatívne slabších súperov začali ľudia chodiť, čo je fajn správa. Dúfam, že budú aj naďalej chodiť. Či finálové zápasy, alebo domáci duel s Galatasarayom Istanbul boli neskutočné. Sú to obrovské zážitky, ktoré nám nikto nevezme. Musíme si vážiť každého jedného človeka, ktorý v tejto ťažkej dobe sem príde a je ochotný si zaplatiť. Som rád, že sme im my mohli ponúknuť 'divadlo' a na konci sa ešte z toho s nami tešili," pochválil podporu tréner Piešťan.



Banskú Bystricu sa síce podarilo zdolať vo finále 3:0 na zápasy, ale transformácia klubu robí z nej v blízkej budúcnosti veľkého vyzývateľa v boji o víťazné trofeje. "Teším sa z toho. Som rád, že aj v Banskej Bystrici začali chodiť ľudia na basketbal. Na druhom finálovom zápase už bola plná hala. Myslím si, že prichádza čas Banskej Bystrice a už v budúcej sezóne ukáže svoju silu. Pre slovenský basketbal je to len pozitívna vec a ja len verím, že nielen tam, ale celkovo bude po našich palubovkách hrať čo najviac slovenských hráčok," poskytol Jankovič svoj pohľad na ligového rivala.



Majstrovský titul Čajok zároveň zabezpečil klubu právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom súťažnom ročníku. "Ešte sme sa nerozprávali o Eurocupe. Ako má náš prezident zaužívané, že si to musíme zaslúžiť, tak ja verím, že sme si to zaslúžili a pôjdeme do toho. Určite si k tomu musíme sadnúť a rozmeniť to na drobné."



Nielen piešťanských fanúšikov zaujímalo, kto z úspešného kolektívu, ktorý získal v sezóne 2022/2023 double, zostane aj naďalej v bielo-modrom drese a či družstvo povedie rovnaký tréner. "Sú tu nejaké predbežné rokovania, ale opýtajte sa vedenia klubu (úsmev). Niečo sa rieši, niečo je pred podpisom a niečo je uzavreté. To ešte má čas. Momentálne si chceme užiť a tešiť sa z toho, že sme vyhrali majstrovský titul," dodal Jankovič.