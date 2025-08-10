Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Smutná správa z Japonska: Zomrel najlepší strelec reprezentácie

Japonec Kunishige Kamamoto strelil gól proti mexickému tímu na štadióne Azteca v Mexiku 24. októbra 1968. Foto: TASR/AP

Kamamoto priviedol svoju krajinu k bronz na olympijských hrách v Mexiku v roku 1968, na ktorých strelil sedem gólov.

Autor TASR
Tokio 10. augusta (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel na zápal pľúc bývalý japonský futbalový reprezentant Kunišige Kamamoto

Niekdajší útočník strelil v 76 zápasoch za národný tím 75 gólov a stále je na čele tabuľky kanonierov Japonska. Reprezentačný dres obliekal v rokoch 1964 až 1977. Kamamoto priviedol svoju krajinu k bronz na olympijských hrách v Mexiku v roku 1968, na ktorých strelil sedem gólov.

Po konci kariéry pracoval ako viceprezident národnej futbalovej asociácie a bol aj politik. Informovala agentúra AP.
.

