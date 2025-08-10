< sekcia Šport
Smutná správa z Japonska: Zomrel najlepší strelec reprezentácie
Kamamoto priviedol svoju krajinu k bronz na olympijských hrách v Mexiku v roku 1968, na ktorých strelil sedem gólov.
Autor TASR
Tokio 10. augusta (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel na zápal pľúc bývalý japonský futbalový reprezentant Kunišige Kamamoto
Niekdajší útočník strelil v 76 zápasoch za národný tím 75 gólov a stále je na čele tabuľky kanonierov Japonska. Reprezentačný dres obliekal v rokoch 1964 až 1977. Kamamoto priviedol svoju krajinu k bronz na olympijských hrách v Mexiku v roku 1968, na ktorých strelil sedem gólov.
Po konci kariéry pracoval ako viceprezident národnej futbalovej asociácie a bol aj politik. Informovala agentúra AP.
