Najlepší strelec MS 2020 Kirk podpísal nováčikovskú zmluvu s Arizonou

Glendale 18. júna (TASR) - Britský hokejista Liam Kirk podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL Arizona Coyotes. Dvadsaťjedenročný útočník zaujal na nedávnych MS v Rige, keď sa stal so siedmimi gólmi najlepším strelcom turnaja a dostal sa aj do All star tímu.



Kirk sa stal prvým hráčom, ktorý sa narodil a hokejovo vyrastal vo Veľkej Británii so zmluvou s klubom zámorskej profiligy. "NHL bola vždy môj sen, takže zmluva s Arizonou je pre mňa niečo fantastické. Vďaka tomu som o krok bližšie k splneniu mojej najväčšej hokejovej túžby a naďalej budem pracovať na tom, aby som dosiahol elitnú úroveň," povedal pre zámorské médiá.



Coyotes draftovali Kirka v roku 2018 zo 189. miesta. V rokoch 2018 - 2020 absolvoval dve sezóny v juniorskej OHL v drese Peterborough Petes, pred ročníkom 2020/2021 zamieril späť do Európy. Sezónu začal v tretej najvyššej švédskej súťaži, následne sa vrátil do klubu Sheffield Steelers, v ktorom pôsobil pred odchodom do zámoria. MS 2021 boli pre neho druhé v kariére. Zatiaľ čo na šampionáte na Slovensku v roku 2019 nebodoval, v Rige bol so siedmi gólmi a dvomi asistenciami v siedmich zápasoch lídrom produktivity Britov, ktorí obsadili v základnej A-skupine predposledné 7. miesto. Gólovo sa mu vyrovnal iba Kanaďan Andrew Mangiapane.