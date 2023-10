Najlepším armádnym športovcom za rok 2023 je Eliška Mintálová

Na snímke otec Petry Vlhovej, Igor Vlha preberá ocenenie za 3. miesto v priestoroch Štátnej opery v Banskej Bystrici 30. októbra 2023. Foto: TASR Ján Krošlák

Vojenské športové centrum DUKLA ocenila v Banskej Bystrici najlepších športovcov rezortu Ministerstva obrany za rok 2023. Na snímke tréner vo vodnom slalome Jozef Martikán a vodná slalomárka Elena Kaliská počas uvedenia do Siene slávy VŠC DUKLA v priestoroch Štátnej opery v Banskej Bystrici 30. októbra 2023. Foto: TASR Ján Krošlák





Kategória najlepší športovec MO SR 2023



1. miesto MINTÁLOVÁ Eliška 493 bodov



2. miesto JÁGERČÍKOVÁ Marianna 397 bodov



3. miesto VLHOVÁ Petra 392 bodov



4. miesto SALKAZANOV Taimuraz 347 bodov



5. miesto JÁNY Patrik 337 bodov



6. miesto FORSTEROVÁ Viktória 263 bodov



7. miesto CHOCHLÍKOVÁ Monika 143 bodov



8. miesto BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ Paulína 137 bodov



9. miesto GAJANOVÁ Gabriela 131 bodov



10. miesto JUNG Marian 123 bodov







Kategória najlepší mládežník MO SR 2023



1. miesto TOMÁNKOVÁ Patrícia 229 bodov



2. miesto BORGUĽA Jakub 152 bodov



3. miesto MACURA Vladimír 130 bodov







Kategória najlepší tréner MO SR 2023



1. miesto CIBÁK Peter ml. - tréner vodného slalomu







Uvedenie do Siene slávy VŠC DUKLA



KALISKÁ Elena - vodný slalom



MARTIKÁN Jozef - tréner vodný slalom







Banská Bystrica 30. októbra (TASR) - V Banskej Bystrici v pondelok večer vyhlasovali a oceňovali najlepších športovcov rezortu Ministerstva obrany SR za rok 2023. Prvenstvo neobhájila lyžiarka Petra Vlhová, zvíťazila vodná slalomárka Eliška Mintálová. Stala vicemajsterkou sveta v K1 a vybojovala si aj priamu účasť na OH 2024 v Paríži.vyhlásila po prevzatí ocenenia Mintálová.Počas slávnostného večera v Štátnej opere v Banskej Bystrici bolo ocenených desať najúspešnejších športovcov VŠC DUKLA v kategórii senior, traja v kategórií mládežník a jeden tréner. Výsledky ankety vzišli z hlasovania šesťdesiatich trénerov a zamestnancov VŠC DUKLA. Mintálová získala 493 bodov s veľkým náskokom pred druhou šprintérskou majsterkou sveta v skialpinizme Mariannou Jágerčíkovou (397 b) a treťou Vlhovou (392 b), ktorá v celkovom hodnotení Svetového pohára 2022/2023 obsadila tretie miesto.V kategórii najlepší mládežník získala prvenstvo džudistka Patrícia Tománková. V tomto roku sa stala dorasteneckou majsterkou sveta i Európy, keď súperky vo finále zdolala v krátkom čase, k čomu na slávnostnom vyhlásení vtipne poznamenala:Iba 16-ročná Tománková verí, že získa raz pre Slovensko aj medailu z olympijských hier. Najbližšie by sa jej to mohlo podariť v Los Angeles v roku 2028.Najlepším armádnym trénerom sa stal kouč vodnej slalomárky Elišky Mintálovej Peter Cibák ml.Počas slávnostného večera boli uvedení do Siene slávy dve významné osobnosti vodného slalomu – tréner Jozef Martikán, ktorý so svojím synom Michalom získal päť olympijských medailí (2x zlato, 2x striebro, 1x bronz) a Elena Kaliská, dvojnásobná olympijská víťazka v disciplíne K1 v rokoch 2004 a 2008.Na podujatí sa zúčastnili viaceré osobnosti slovenského športu, ako aj zástupcovia ministerstva obrany, ozbrojených síl SR, samosprávy či športových zväzov.