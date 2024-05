Najlepším hráčom sezóny sa stal Kucka, trénerom Weiss st.

PREHĽAD OCENENÝCH:



Najlepší hráč: Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava)



Najlepší tréner: Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava)



Najlepší strelec: Tigran Barseghjan (ŠK Slovan Bratislava) a Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica) – obaja 13 gólov



Cena fanúšika, osobnosť Niké ligy: Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava)



Objav sezóny: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava)



Cena fair play: MŠK Žilina



Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak



Najlepší asistent rozhodcu: Ján Pozor



TRIBÚNA SLÁVY:



Juraj Halenár (in memoriam): v kategórii hráč



Dušan Galis: v kategórii tréner



Rudolf Janček: v kategórii osobnosť





JEDENÁSTKA SEZÓNY NIKÉ LIGY 2023/24:



Brankár: Dominik Takáč (FC Spartak Trnava, 7 hlasov)



Obrana: Matúš Kmeť (AS Trenčín, 5 hlasov), Kenan Bajrič (ŠK Slovan Bratislava, 10 hlasov), Guram Kašia (ŠK Slovan Bratislava, 17 hlasov), Yhoan Andzouana (FC DAC 1904 Dunajská Streda, 18 hlasov)



Stred poľa: Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová, 11 hlasov), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava, 25 hlasov), Adrian Zeljkovič (FC Spartak Trnava, 9 hlasov), Tigran Barseghjan (ŠK Slovan Bratislava, 24 hlasov)



Útočníci: Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica, 18 hlasov), Michal Ďuriš (FC Spartak Trnava, 13 hlasov)







Výsledky hlasovania (individuálne ocenenia):



Najlepší hráč:



1. Juraj Kucka (Slovan): 17 hlasov



2. Tigran Barseghjan (Slovan): 5 hlasov



3. Róbert Polievka (MFK Dukla): 2 hlasy







Najlepší tréner:



1. Vladimír Weiss st. (Slovan): 19 hlasov



2. Ondřej Smetana (Ružomberok): 3 hlasy



3. Roman Skuhravý (Podbrezová), Pavol Majerník (Skalica): obaja 1 hlas







Objav sezóny:



1. Nino Marcelli (Slovan): 14 hlasov



2. Mário Sauer (Žilina): 6 hlasov



3. Artur Gajdoš (Trenčín): 2 hlasy







Cena fanúšika:



1. Juraj Kucka (Slovan): 42,3% hlasov



2. Michal Ďuriš (Spartak): 38,5% hlasov



3. Róbert Polievka (MFK Dukla): 19,2% hlasov







Rozhodca:



1. Ivan Kružliak: 44 hlasov



2. Peter Kráľovič: 7 hlasov



3. Michal Smolák: 4 hlasy







Asistent rozhodcu:



1. Ján Pozor: 27 hlasov



2. Branislav Hancko: 19 hlasov



3. František Ferenc: 2 hlasy



Bratislava 19. mája (TASR) - Najlepším hráčom skončeného ročníka futbalovej Niké ligy sa stal Juraj Kucka. Tridsaťsedemročný stredopoliar majstrovského ŠK Slovan Bratislava vyhral anketu prvýkrát v kariére. Na tróne nahradil svojho klubového spoluhráča Vladimíra Weissa mladšieho, pričom najviac hlasov získal aj od fanúšikov. Objavom sezóny sa stal ďalší hráč "belasých" Nino Marcelli a dominanciu Slovana v ankete podčiarkol Vladimír Weiss starší, ktorý sa opäť stal najlepším trénerom v najvyššej slovenskej súťaži.Zastúpenie na nedeľnom slávnostnom vyhlásení ankety Jedenástka sezóny Niké ligy 2023/2024 mala až polovica klubov. Štyria futbalisti sú z kádra Slovana, traja z FC Spartak Trnava a po jednom hráčovi majú v jedenástke FK Železiarne Podbrezová, FC DAC 1904 Dunajská Streda a MFK Dukla Banská Bystrica. Najlepším brankárom sa stal Dominik Takáč z trnavského Spartaka, ktorý získal len o jeden hlas viac ako druhý Ľubomír Belko (MŠK Žilina).V strede obrany sa nachádza dvojica z radov aktuálneho majstra Kenan Bajrič a Guram Kašia. Na kraji ich dopĺňajú Matúš Kmeť z Trenčína a Yhoan Andzouana z DAC-u. V strede poľa dostali najviac hlasov Peter Kováčik z Podbrezovej, Tigran Barseghjan zo Slovana, Adrian Zeljkovič (Spartak Trnava) a Kucka, ktorého do Jedenástky sezóny zaradili všetci hlasujúci. Svoju pozíciu v najlepšej jedenástke obhájil útočník Banskej Bystrice Róbert Polievka a post hrotového útočníka obsadil Michal Ďuriš (Spartak Trnava).Najlepším hráčom sa stal premiérovo Juraj Kucka, ktorý zároveň získal aj Cenu fanúšika pre osobnosť Niké ligy. O nej rozhodujú fanúšikovia prostredníctvom online hlasovania na webe tvnoviny.sk. Nestarnúci "Kuco" patril medzi opory Slovana, ktorý získal šiesty majstrovský titul v rade a prebojoval sa do play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy. V ňom bol nad jeho sily Sturm Graz. Kucku v závere sezóny vyradilo zranenie a momentálne tvrdo pracuje na tom, aby bol fit na ME.Smerom k ME vyjadril Kucka túžbu, aby Slováci ukázali svoju tvár. "" dodal Kucka.Brankár Takáč vychytal v uplynulom ligovom ročníku až 14-krát čisté konto a výrazne prispel k tomu, že Trnava inkasovala najmenej gólov zo všetkých tímov. Sobotný duel s Podbrezovou (5:0), v ktorom si zaistil tretiu priečku a miestenku v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy, bol pre neho zrejme posledný v trnavskom drese. Záujem o jeho služby má Viktoria Plzeň. "vyjadril sa Takáč k možnému letnému prestupu.Ďalší člen najlepšej jedenástky sezóny Peter Kováčik z Podbrezovej bude v novej sezóne pôsobiť v talianskom Come, ktoré si zaistilo postup do Serie A. "uviedol Kováčik.Po minuloročnej premiére Tribúny slávy pribudli k trom jej členom ďalšie mená. Svoje čestné miesto v sezóne 2023/2024 na nej zaujali Juraj Halenár (in memoriam) v kategórii hráč, Dušan Galis v kategórii tréner a Rudolf Janček v kategórii osobnosť. Cenu pre najlepšieho rozhodcu získal Ivan Kružliak, ktorý sa predstaví aj na ME v Nemecku.V ankete Jedenástka sezóny hlasovali hlavní tréneri účastníkov Niké ligy, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner SR 21, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska, prezident Klubu ligových kanonierov, prezident Únie futbalových profesionálov a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.