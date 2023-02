Najlepším trojkárom je Lillard, v súťaži smečiarov prekvapil McClung

Salt Lake City 19. februára (TASR) - Víťazom súťaže v smečovaní v predvečer Zápasu hviezd basketbalovej NBA sa stal málo známy hráč Philadelphie Mac McClung. Súťaž trojkárov vyhral v Salt Lake City líder Portlandu Damian Lillard.



Lillard si podujatie v hlavnom meste Utahu užil, keďže pred príchodom do NBA pôsobil práve na miestnej univerzite Weber State. "Preto to bolo pre mňa výnimočné. Vraví sa, že trojka je magické číslo, práve toľkokrát som v tejto súťaži štartoval a konečne sa mi podarilo triumfovať práve tu. Dokonalý moment," pochvaľoval si Lillard podľa AFP.



Iba 188 cm vysoký krídelník McClung má so Sixers dvojcestnú zmluvu a v NBA nastúpil celkovo na štyri stretnutia. "Je pre mňa mimoriadnou cťou, že mi NBA dala túto príležitosť. Nepatrím medzi ľudí, ktorí sa nechajú ľahko prekvapiť, ale za toto som veľmi vďačný," tešil sa 24-ročný hráč.



Hlavný zápas je v hale Utahu Jazz na programe v noci na pondelok. Kapitánmi tímov sú LeBron James a Jannis Antetokunmpo, oboch však trápili zranenia a ich účasť v zápase bola neistá.