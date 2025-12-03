< sekcia Šport
Najlepšími hráčmi Grassroots do 19 rokov F. Kóša a Martišková
Autor TASR
Šamorín 3. decembra (TASR) - Ocenenie pre najlepšieho futbalistu Grassroots 2025 do 19 rokov získal útočník František Kóša. Medzi ženami bola v tejto vekovej kategórii ocenená stredopoliarka Michaela Martišková a ocenenia U17 si v šamorínskej X-bionic Sphere prevzali stredopoliar Adam Rajnoha a kanonierka Victoria Havalecová.
Devätnásťročný Kóša pôsobí v Žiline a v tejto sezóne odohral za tamojší A-tím deväť zápasov v ktorých strelil šesť gólov. „Pripisujem to dobrej atmosfére v šatni a dobrému kolektívu. Všetko mi tam vyhovuje a tréneri sú úžasní, vo všetkom nás podporujú a v celom tíme vládne pohoda, potom sa už hrá jednoducho,“ povedal Kóša pre TASR. Tento rok považuje za najvydarenejší vďaka prechodu do prvého tímu, ale aj debut za reprezentáciu 21-ročných: „Boli to moje dva obľúbené momenty a myslím si, že toto je moja doposiaľ najlepšia sezóna. Aj v mužskom futbale sa už začínam cítiť dobre na ihrisku.“
Martišková je od začiatku tejto sezóny hráčkou Juventusu Turín, no pôsobí na hosťovaní v Bologni. Taliansky veľkoklub zaujala v predošlom ročníku v Slovane s 25 gólmi v 25 zápasoch. „Prípravu som začala v Turíne a bolo to úplne iné ako na Slovensku. Majú tam top kvalitu a na úrovni infraštruktúry je ťažké nájsť na Slovensku podobný klub. Tu sa Slovan Bratislava snaží, ale je to oveľa náročnejšie, pretože je ťažšie zohnať aj financie,“ povedala Martišková. Túto jeseň si odbila aj debut za reprezentačné „áčko“. „Spolu s podpisom zmluvy v Juventuse to radím medzi najlepšie udalosti v tomto roku,“ dodala futbalistka pre TASR.
Tretí raz získal ocenenie Grassroots stredopoliar Rajnoha, v minulosti bol najlepším v kategórii do 10 a do 15 rokov. Vo februári tohto roka prestúpil do pražskej Slavie s ktorou U19-kou si vyskúšal mládežnícku Ligu majstrov. „Som rád, že sa mi podarilo po dvoch rokoch opäť získať ocenenie. Najlepším momentom bol asi debut za reprezentáciu do 17 rokov. Tieto ocenenia získavali v minulosti hráči, ktorí sú teraz súčasťou reprezentácie a ja verím, že pôjdem v ich šľapajach,“ zhodnotil Rajnoha. V Prahe pôsobí aj jeho krajanka a ďalšia laureátka Havalecová, konkrétne v Sparte, kam prestúpila ešte v júli 2024 z Ružomberka. „Som veľmi vďačná za toto ocenenie, je to super zážitok. Rok 2025 priniesol veľa pekných momentov, najkrajší bol asi na jar, keď sme sa udržali s reprezentáciou do 17 rokov v lige A. Teraz je cieľom dostať sa do reprezentačného „áčka“ a aj v klube ísť čo najvyššie, najlepšie do základu prvého tímu.“
