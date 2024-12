Najlepšími hráčmi novembra v NHL sú Nečas, Rantanen a Hellebuyck

New York 2. decembra (TASR) - Český hokejový útočník Martin Nečas z Caroliny Hurricanes sa stal prvou hviezdou mesiaca november v zámorskej NHL. Druhou sa stal útočník Colorada Mikko Rantanen, treťou brankár Winnipegu Connor Hellebuyck.



Nečas odohral v novembri 15 zápasov, v ktorých získal 22 kanadských bodov za 7 gólov a 15 asistencií. V novembri si zároveň predĺžil sériu s minimálne jedným bodom na 13 zápasov, čím si stanovil osobný rekord. Do kanadského bodovania sa zapísal v 12 z 15 zápasov Caroliny v novembri. Priebežne figuruje na 2. mieste v počte kanadských bodov (37) v 24 zápasoch.



Mikko Ranganen strelil 11 gólov vrátane štyroch víťazných v 14 novembrových zápasoch. Coloradu pomohol k ôsmim víťazstvám. Novembrový výkon zvýraznil druhým hetrikom v sezóne. Priebežne figuruje na 6. mieste v produktivite NHL s 34 bodmi v 25 zápasoch.



Brankár Hellebuyck bol v novembri líder NHL v počte víťazstiev, keď sa z triumfu tešil osemkrát. Dosiahol priemer 2,10 inkasovaného gólu na zápas a 93,1-percentnú úspešnosť zákrokov. Jets pomohol udržať si prvé miesto v NHL, no medzičasom už po troch prehrách v sérii Winnipeg spadol z najvyššej priečky. Tridsaťjedenročný Hellebuyck, úradujúci držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára, odohral v tejto sezóne celkovo 18 zápasov s priemerom 2,11 inkasovaného gólu na zápas a 92,8-percentnou úspešnosťou zákrokov.