Najmladší hráč NHL strelil hetrik najstaršiemu

Minnesota 10. apríla (TASR) - Na gólovej prestrelke v zápase NHL medzi Minnesotou a San Jose 8:7 po predĺžení sa významne podieľali najväčšie ofenzívne esá oboch tímov. Štyrmi gólmi zažiaril švédsky útočník domácich Joel Eriksson Ek. Ten sa stal druhým hráčom Minnesoty po Slovákovi Mariánovi Gáboríkovi, ktorý strelil v jednom zápase aspoň štyri góly. Najmladší hráč súčasnej NHL Macklin Celebrini strelil svoj prvý hetrik v súťaži v dueli proti najstaršiemu - 40-ročnému Marcovi-Andre Fleurymu, ktorý vytvoril rekord v počte víťazstiev v predĺžení.



Celebrini dosiahol aj ďalší významný míľnik, keď sa stal iba šiestym hráčom v histórii NHL, ktorý nazbieral ako 18-ročný päť bodov v jednom zápase. Pred ním zaznamenali päťbodový zápas v tomto veku aj Connor Bedard (1+4 v roku 2024), Ryan Nugent-Hopkins (0+5, 2011), Iľja Kovaľčuk (1+4, 2002), Dale Hawerchuk (3+2, 1982) a Jack Hamilton (4+1, 1943). Jednotka draftu 2024 má po 66 zápasoch nováčikovskej sezóny na konte 62 bodov za 24 gólov a 38 asistencií. V bodovaní ligových „zelenáčov“ figuruje na druhom mieste za obrancom Montrealu Laneom Hutsonom (64), ktorý odohral o 12 zápasov viac.



Prvým hetrikom v kariére ukončil Celebrini deväťzápasové čakanie na gól. Po zápase príliš nehovoril o vlastnom výkone. „Myslím si, že ako tím sme hrali celkom dobre. Išli sme stále ďalej a nevzdávali sa. Myslím si, že to veľa hovorí o našom tíme a jeho charaktere,“ citovala Celebriniho stránka nhl.com. Pre „žralokov“ to bola už siedma prehra po sebe a s 51 bodmi sú najslabší tím súťaže. V klube však dúfajú v lepšiu budúcnosť a o tú by sa mal postarať aj Celebrini spoločne s ďalším mladým útočníkom Willom Smithom, ktorý mal proti Minnesote bilanciu 1+3. „Dnes sme sa pozreli do budúcnosti. V podaní Celebriniho to bol jeden z najlepších zápasov za nedávnu dobu. Takisto aj Will. Nie je nič prekvapujúce, že sa pozeráme do budúcnosti a tú pre nás prezentuje práve on. Ukázal svoj potenciál a veľký prehľad, ktorým riešil situácie. Som si istý, že dnešný zápas mu pomôže,“ povedal tréner San Jose Ryan Warsofsky podľa nhl.com.



Nádejný pohľad do budúcnosti, no nie až tak vzdialenej, ponúkli svojím fanúšikom aj hráči Minnesoty. Do zostavy Wild sa po dlhšom čase vrátili ofenzívni lídri Kirill Kaprizov a Joel Eriksson Ek, ktorí strelili celkovo šesť gólov. Švédsky útočník vynechal pre zranenie v dolnej časti tela 21 zápasov, no v prvom zápase po návrate prispel k divokému víťazstvu štyrmi gólmi. V histórii Wild strelil viac než tri góly v jednom stretnutí iba Gáborík, ktorý v decembri 2007 pomohol k triumfu nad NY Rangers piatimi gólmi. "Dnes som mal šťastie v tom, ako sa mu mne odrážali puky. Teším sa, že to takto vyšlo, veď už ani neviem, kedy som strelil tri alebo štyri góly. Náš výkon však nebol najlepší, hlavne v defenzíve to musí vyzerať inak," konštatoval Eriksson Ek, ktorý má po 43 odohratých zápasoch 28 bodov (13+15).



Duel proti Sharks bol pre neho prvý od 22. februára. "Ťažko som znášal, že nemôžem spoluhráčom pomôcť na ľade, preto bol pre mňa veľmi ťažký najmä uplynulý mesiac. Nemohol som urýchliť moju liečbu, ktorá vyžadovala čas. V tomto období mi pomohol práve Kirill, s ktorým som strávil veľa času a navzájom sme sa podporovali," prezradil Eriksson Ek. Prvý duel od 30. januára, resp. po 28-zápasovej absencii, odohral Kaprizov. Na triumfe sa podieľal dvomi gólmi vrátane víťazného v predĺžení. "Všetci sme videli, aký rozdiel v ofenzíve robia títo dvaja chlapci. Mám obrovskú radosť z toho, že ich máme späť. Prešli si ťažkým obdobím, no sú to veľkí bojovníci, ktorí chceli byť čo najskôr opäť v tíme. Hneď nám ukázali, čo dokážu a čo znamenajú pre toto mužstvo," poznamenal tréner Minnesoty John Hynes.



Zápas priniesol nielen 15 gólov, ale aj cekovo 75 streleckých pokusov (44:31). Duel príliš nevyšiel brankárom Marcovi-Andre Fleurymu a Alexandarovi Georgijevovi, ktorí mali 77,4, resp. 81,8-percentnú úspešnosť zákrokov. Pre Minnesotu to bol posledný domáci zápas v základnej časti a Fleuryho, pre ktorého je prebiehajúca sezóna posledná v kariére, sprevádzali pred rozcvičkou na ľade aj jeho tri deti. Minnesota však naďalej bojuje o účasť v play off a má reálne vyhliadky na postup. Triumfom si udržala pozíciu na prvej voľnej karte v Západnej konferencii, na ktorej má 93 bodov rovnako ako St. Louis. Ohroziť ich ešte môže Calgary, no Wild majú všetko vo svojich rukách aj vďaka päťbodovému náskoku a vyššiemu počtu víťazstiev v riadnom hracom čase, ktoré by boli rozhodujúce v prípade rovnosti bodov.



Fleury dosiahol svoje 70. víťazstvo v predĺžení, čím vytvoril nový rekord NHL. O predošlý sa delil s Martinom Brodeurom (69). Klub Minnesota Wild nominoval Fleuryho medzi uchádzačov o trofej Billa Mastertona, ktorá sa udeľuje hráčom, ktorí ukázali mimoriadnu oddanosť hokeju. Každý klub navrhol jedno meno, z ktorého komisia vyberie troch finalistov.