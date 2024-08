Najmladší kouč v Premier League vstúpil do sezóny víťazstvom

Londýn 18. augusta (TASR) - Najmladší tréner v tomto ročníku anglickej futbalovej Premier League vstúpil v sobotu do sezóny víťazstvom. Brighton pod vedením Fabiana Hürzelera vyhral na pôde Evertonu jednoznačne 3:0. Hostia hrali od 66. minúty v prevahe, no už vtedy viedli 2:0. Víťazne vstúpil do sezóny aj Liverpool, ktorý sa predstavil na pôde nováčika Ipswich Town. Klub z grófstva Suffolk sa vrátil do najvyššej anglickej súťaže po 22 rokoch.



Hürzeler sa stal vo veku 31 rokov a 173 dní najmladším stálym trénerom v histórii súťaže. Zároveň je prvý kouč narodený po roku 1992, od ktorého nesie najvyššia anglická súťaž svoj súčasný názov. "Som veľmi šťastný, je to dobrý štart. Najdôležitejšie však je, aby sme po tomto zostali pokorní. Je to veľmi dobrý pocit, ale nechcem hovoriť o sebe, hráči si to zaslúžili. Pred sezónou tvrdo pracovali a som na nich veľmi hrdý," citovala Hürzelera agentúra AFP.



Na začiatku zápasu pritom vyzerali lepšie domáci, ktorí boli aktívnejší v ofenzíve a po rohovom kope prišli o gól pre ofsajdový verdikt. Hostia však udreli z brejku, ktorý vyvrcholil výstavným centrom Yankubu Minteha na Kaorua Mitomu. Ten zakončil pri vzdialenejšej žrdi. Pre Minteha to bol prvý ostrý duel za Brighton, no po zranení hlavy musel striedať ešte pred prestávkou. V druhom polčase zobral zodpovednosť na seba Danny Welbeck, ktorý zaskočil brankára Jordana Pickforda strelou z hranice šestnástky. O chvíľu na to prišla červená karta pre Ashleyho Younga, keďže fauloval Mitomu ako posledný hráč. V závere ešte našiel Welbeck vo voľnom priestore Simona Adingru, ktorý to úspešne skúsil z podobnej pozície ako polhodinu predtým Welbeck. "Bol to dobrý výsledok, hralo sa veľmi intenzívne. V niektorých momentoch sme sa trápili, ale postupne sme sa snažili kontrolovať hru, mali sme dobré šance a potom sme zvýšili na 1:0," zhodnotil kouč. V Goodison Parku začal rekordnú 23. sezónu v Premier League stredopoliar hostí James Milner. Tridsaťosemročný bývalý anglický reprezentant absolvoval premiéru v lige v roku 2002 a je o sedem rokov starší než Hürzeler.



V rovnakom roku zostúpil z najvyššej súťaže Ipswich Town a vrátil sa do nej v sobotu. Na Portman Road Stadium privítal v sobotu Liverpool, ktorý vyhral 2:0. Pre favorita to bol prvý ostrý zápas pod novým trénerom Arnem Slotom. Ten nahradil po deviatich rokoch Jürgena Kloppa, pod ktorým prežil klub jedno z najvydarenejších období vôbec. Prvý polčas bol v podaní hostí rozpačitý a k príležitostiam púšťal aj nováčika. "Som hrdý. Myslím si, že je mnoho pozitív, na ktorých môžeme v tejto sezóne stavať. Samozrejme, väčšina týchto pozitív bola v prvom polčase, kde sme predviedli viacero vecí, ktoré budeme potrebovať aj naďalej," zhodnotil domáci tréner Kieran McKenna.



Po hodine hry skóroval Diogo Jota, ktorému poslal loptu pred bránu Mohamed Salah. Toho našiel prihrávkou za obranu Trent Alexander-Arnold. Egyptský krídelník upravil na konečných 2:0 o päť minút neskôr po spolupráci s Dominikom Szoboszlaiom a strelil svoj deviaty gól v otváracích zápasoch sezóny. Prekonal tak ligový rekord, ktorý doposiaľ držal s Frankom Lampardom, Wayneom Rooneym a Alanom Shearerom. "Vidím, čo robí, aby sa udržal v takejto forme a mohol hrať každý zápas. Myslím si, že má pred sebou ešte mnoho sezón," povedal Slot na adresu Salaha.



Aston Ville vyšla minulá sezóna, v ktorej si zaistila postup do Ligy majstrov, kde sa predstaví po 41 rokoch. V úvode nového ročníka ukázala v Londýne veľkú ofenzívnu aktivitu a zdolala West Ham 2:1. Svoj výkon zavŕšila efektívnou a nečakanou akciou v závere zápasu. Tá sa začala v polovici ihriska, odkiaľ Pau Torres našiel centrom Iana Maatsena. Holanďan okamžite posunul loptu na Jacoba Ramseyho, ktorý ju prihral pred bránu úspešnému strelcovi Jhonovi Duranovi. Domáca obrana vôbec nestihla zareagovať. Onana, pre ktorého to bola premiéra v drese Villy, poslal hostí do vedenia už po štyroch minútach. Brankára Alphonsa Areolu prekonal hlavičkou po rohovom kope Youriho Tielemansa. Belgičan vyrovnal klubový rekord Kevina Phillipsa za najskorší gól v otváracom zápase ročníka. "Toto víťazstvo je veľká vec. Je to pre nás dobrý štart. Dnes to bol tuhý boj," zhodnotil Tielemans.



Nepríjemná situácia poznačila začiatok stretnutia medzi Nottinghamom a Bournemouthoum, ktorý sa skončil 1:1. Domáci stredopoliar Danilo opustil ihrisko na nosidlách po súboji s Antoinom Semenyom. Brazílčan utrpel vážne zranenie a niektoré zdroje spočiatku informovali o zlomenine ľavej nohy. Nakoniec ide o fraktúru členka. "Dostali sme správu od lekára, má zlomený členok. Je to vážne. Bude nám chýbať nielen na ihrisku, je to úžasný chalan," citovala trénera "lesníkov" Nuna Espirita Santa agentúra AP. Jeho tím viedol väčšinu zápasu, v 87. minúte zariadil práve Semenyo vyrovnanie. Za domácich skóroval Chris Wood.



Víťazstvom 2:0 začal svoju sezónu aj Arsenal, ktorý má opäť tie najvyššie ambície. "Gunners" zdolali Wolves 2:0 vďaka gólom Kaia Havertza a Bukaya Saku. Šancu vyrovnať za stavu 1:0 nevyužil Matheus Cunha po chybe stopéra Williama Salibu. "Vytvorili sme množstvo šancí. Pravdepodobne sme mali dať dva alebo tri góly. V druhom polčase sme začali byť trochu nedbalí, faulovali sme a hra bola potom otvorenejšia," zhodnotil tréner Arteta. Newcastle na lavičke so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom vyhral nad nováčikom Southamptonom aj v početnej nevýhode. Víťazstvo zariadil krátko pred prestávkou Joelinton, ktorý ťažil z chyby brankára Alexa McCarthyho. "Southampton je veľmi dobrý tím. Sťažili nám to, ale myslím si, že sme to nakoniec zvládli dobre. Tím ukázal veľký charakter pri bránení a je skvelé začať sezónu s čistým kontom," zhodnotil jediný úspešný strelec zápasu, ktorý zaistil tímu víťazstvo v treťom otváracom zápase za sebou. "Šesťdesiat minút sme hrali proti desiatim hráčom. Mali sme dosť šancí na to, aby sme zápas vyhrali, nehovoriac o remíze, ale som na tím hrdý. Urobili sme jednu chybu a zaplatili sme za ňu. Možno nám chýbalo trocha viery," povedal tréner hostí Russell Martin.