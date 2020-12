Najnovšie kolo testov v PL odhalilo rekordných 18 pozitívnych prípadov

Londýn 29. decembra (TASR) - Najnovšie kolo testovania na koronavírus vo futbalovej Premier League odhalilo 18 pozitívnych prípadov medzi hráčmi a členmi realizačných tímov. Je to rekordný počet od začiatku pravidelného týždenného testovania v najvyššej anglickej súťaži.



Testovanie prebehlo od 21. do 27. decembra, celkovo bolo vykonaných 1479 testov na COVID-19. Doteraz najvyšší počet - 16 pozitívnych prípadov - zaznamenali v týždni od 9. do 15. novembra. "Hráči a členovia realizačných tímov, ktorí mali pozitívne výsledky, sa musia izolovať po dobu desiatich dní," uviedlo vedenie Premier League v stanovisku, z ktorého citovala agentúra DPA.



Pondelkový šláger 16. kola FC Everton - Manchester City museli odložiť po tom, čo v tíme hostí zaznamenali viacero pozitívnych prípadov na koronavírus.