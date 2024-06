Najporiadkumilovnejší hráči sú podľa kustóda Suslov a Kóša

Mainz 21. júna (TASR) - Kustód slovenských futbalistov Marek Košáň označil za najporiadkumilovnejších hráčov na ME v Nemecku Tomáša Suslova a Sebastiana Kóšu. Najväčší pedant bol však podľa neho terajší asistent trénera Marek Hamšík.



Kustódi pripravujú futbalistov i trénerov po materiálnej aj technickej stránke. Na starosti majú oblečenie na zápasy i tréningy, vychádzkové veci, pomôcky na tréningy i lopty. "Najväčší pedant bol 'Hamšo', ten odovzdával aj špinavé veci v komíniku. V poslednom čase sa chytá aj 'Suslík' a ešte 'Sebo' Kóša," povedal Košáň. Z opačného spektra nie je podľa neho v tíme nikto.



"Po tréningu sa zbierajú veci do bední a nemáme žiadneho neporiadnika. Mne osobne prekáža, keď chalani odovzdávajú neprevrátené veci, máme s tým potom viac práce," povedal kustód pre TASR. Na záver ešte dodal, že jeho najneobľúbenejšou činnosťou je práca s ponožkami: "Nemám to rád. Je ich strašne veľa, veľa druhov a každý má vlastné."