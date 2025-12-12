< sekcia Šport
Najproduktívnejší hráč Islanders Horvat sa zranil v zápase s Anaheimom
Najproduktívnejší hráč a najlepší strelec tímu si zranil pravdepodobne členok po strete s obrancom Ducks Drewom Hellesonom v druhej tretine a okamžite zamieril do šatne. Na ľad sa už nevrátil.
Autor TASR
New York 12. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Bo Horvat utrpel zranenie v dolnej časti tela v nočnom zápase New Yorku Islanders s Anaheimom Ducks (5:2). Dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa.
Najproduktívnejší hráč a najlepší strelec tímu si zranil pravdepodobne členok po strete s obrancom Ducks Drewom Hellesonom v druhej tretine a okamžite zamieril do šatne. Na ľad sa už nevrátil. Tridsaťročný center nazbieral v 32 dueloch prebiehajúcej sezóny 31 bodov (19+12), druhý v poradí Islanders Mathew Barzal ich má na konte 24.
