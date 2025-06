Najproduktívnejší hráč play off 2025 Passolt pokračuje v HK Nitra

Nitra 10. júna (TASR) - Americký hokejový útočník Josh Passolt bude aj v sezóne 2025/2026 pôsobiť v tipsportligovom klube HK Nitra, s ktorým podpísal ročnú zmluvu. Pod Zobor prišiel v závere prestupového obdobia uplynulej sezóny 2024/2025 a následne sa stal najproduktívnejším hráčom play off. Nitriansky klub informoval o pokračovaní spolupráce s čoskoro 29-ročným krídelníkom na svojej oficiálnej stránke.



Nitra je pre Passolta druhé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. V lete 2024 sa rozhodol pre odchod do Európy a dohodol sa na pôsobení v klube Pioneers Vorarlberg, ktorý účinkuje v medzinárodnej IceHL. Sezónu však dokončil v Nitre. V 5 zápasoch základnej časti mal bilanciu 1 gól a 1 asistencia, v play off zaujal 19 bodmi (10+9) v 20 zápasoch. Nitrianskemu tímu pomohol k účasti do finále, v ktorom zverenci Andreja Kmeča napokon prehrali s HC Košice 3:4 na zápasy. Passolt strelil vo finálovej sérii štyri góly vrátane dvoch v rozhodujúcom siedmom zápase.