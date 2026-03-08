< sekcia Šport
Najproduktívnejším hráčom i najlepším strelcom je Turnbull
Najlepším Slovákom sa stal Oleksij Myklucha z Banskej Bystrice.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Carter Turnbull z Banskej Bystrice sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti hokejovej Tipsport ligy 2025/2026. V 51 zápasoch nazbieral 65 bodov za 32 gólov a 33 asistencií. Dvadsaťsedemročný kanadský krídelník skončil o sedem bodov pred Jordanom Martelom z Michaloviec (58 bodov, 27+31), tretí bol Popradčan Adam Cracknell (58, 24+34).
Najlepším Slovákom sa stal Oleksij Myklucha z Banskej Bystrice. V 51 zápasoch dal 17 gólov a pridal 38 asistencií, celkovo nazbieral 55 bodov.
Medzi brankármi sa darilo najviac Jasperovi Patrikainenovi z Nitry. V 30 zápasoch zaznamenal 18 víťazstiev, mal najvyššiu úspešnosť zákrokov 93,00 percent a nazbieral aj najviac shutoutov - 6.
/za menom je počet odchytaných zápasov, počet víťazstiev, priemerný počet inkasovaných gólov na zápas, percentuálna úspešnosť zákrokov a počet shutoutov/
produktivita TL po základnej časti:
1. Carter Turnbull (Banská Bystrica) 51 32 33 65
2. Jordan Martel (Michalovce) 50 27 31 58
3. Adam Cracknell (Poprad) 53 24 34 58
4. Marc Oliver Roy (Michalovce) 51 14 43 57
5. Jacob Virtanen (Michalovce) 53 30 25 55
6. Oleksij Myklucha (Banská Bystrica) 51 17 38 55
7. Brendan Ranford (Žilina) 51 19 32 51
8. Šimon Petráš (Košice) 49 26 24 50
9. Roman Faith (Banská Bystrica) 49 16 34 50
10. Liam Pecararo (Slovan) 42 20 29 49
najlepší strelci:
1. Turnbull 32, 2. Virtanen 30, 3. Ryan Dmowski (Slovan) 29, 4. J. Martel 27, 5. Petráš 26, 6. Danick Martel (S.N.Ves) 25, 7. Matúš Spodniak (Michalovce) a Cracknell po 24, 9. Filip Krivošík (Košice) a Tomás Mikúš (Košice) po 23
brankári:
1. Jasper Patrikainen (Nitra) 30 18 2,02 93,00% 6
2. Julian Junca (Trenčín) 28 10 2,54 92,46% 1
3. Eugen Rabčan (B. Bystrica) 40 18 2,52 92,09% 5
4. Vladimír Glosár (Michalovce) 40 15 3,03 91,84% 1
5. Henri Kiviaho (Slovan) 32 12 2,33 91,82% 2
6. Connor Lacouvee (Žilina) 33 12 2,43 91,61% 2
