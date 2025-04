Najproduktívnejším slovenským strelcom i nahrávačom je Slafkovský

Konečné štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti NHL 2024/2025:



1. Juraj Slafkovský (Montreal) 79 18 33 51 +4 133 45



2. Martin Fehérváry (Washington) 81 5 20 25 +18 76 25



3. Martin Pospíšil (Calgary) 81 4 21 25 +3 114 84



4. Erik Černák (Tampa Bay) 76 3 18 21 +29 64 50



5. Tomáš Tatar (New Jersey) 74 7 10 17 -7 66 20



6. Šimon Nemec (New Jersey) 27 2 2 4 -10 26 14



7. Dalibor Dvorský (St. Louis) 2 0 0 0 0 2 0



8. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 6 2







/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohraných zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 18. apríla (TASR) - Juraj Slafkovský bol po roku opäť najproduktívnejší slovenský hokejista v základnej časti NHL 2024/25. Útočník Montrealu ovládol bodovanie s 51 bodmi, s 18 gólmi bol jednoznačne aj najlepší strelec a s 33 asistenciami najlepší nahrávač.Slafkovský, ktorý 30. marca oslávil 21. narodeniny, si vo svojej tretej sezóne v profilige vytvoril nové kariérové maximá v počte bodov, keď o jeden prekonal vlaňajší ročník, a aj asistencií. Tých nazbieral v minulej sezóne 30. V počte gólov zaostal oproti predchádzajúcemu ročníku o dva, no tentokrát odohral o tri zápasy menej. Slafkovskému sa darilo najmä od reprezentačnej prestávky počas 4 Nations Face-Off. Od 22. februára nazbieral v 26 dueloch desať gólov a jedenásť asistencií. Najvyššie draftovaný hráč v roku 2022 zaznamenal počas sezóny dva trojbodové a deväť dvojbodových duelov a v dvoch stretnutiach strelil po dva góly.V slovenskom bodovaní za ním skončil s veľkým odstupom Martin Fehérváry, ktorý v 81 zápasoch nazbieral 25 bodov, čo sa mu podarilo premiérovo v kariére. Jeho doterajšie maximum bolo 17 bodov z ročníka 2021/22. Obranca Washingtonu Capitals zaznamenal osobný rekord aj počte asistencií (20). Rovnako 25 bodov dosiahol aj Martin Pospíšil z Calgary Flames (4+21), ktorý si o jeden zlepšil osobné maximum z vlaňajška (8+16). Aj štvrtý v bodovaní si vytvoril rekord v základnej časti, Erik Černák z Tampa Bay si v 76 dueloch pripísal na konto 21 bodov (3+18). Piaty bol so 17 bodmi Tomáš Tatar z New Jersey (7+10) a šiesty so štyrmi jeho spoluhráč Šimon Nemec (2+2), ktorý nedostával taký priestor ako v predchádzajúcej sezóne. Okrem nich zasiahli zo Slovákov do hry už len debutanti Dalibor Dvorský (St. Louis) a Samuel Honzek (Calgary), no do kanadského bodovania sa nezapísali.Najtrestanejším bol s 84 trestnými minútami Pospšíl, Černák ich dostal 50. Obranca Tampy Bay je jednoznačne najlepší Slovák v hodnotení plus/mínus a s 29 pluskami sa radí aj medzi elitu celej súťaže, kde mu v tomto ukazovateli patrí 17. miesto. Fehérváry nazbieral 18 plusiek, najhorší bol s desiatimi mínuskami Nemec.Slafkovský bol medzi krajanmi najlepší v počte striel na bránku (133) pred Pospíšilom (114).Celkovo sa v skončenej základnej časti objavili na profiligových ľadoch iba ôsmi Slováci. Počet oproti minulému ročníku klesol o troch, v sezóne 2022/23 sa predstavilo v NHL 10 Slovákov, v predchádzajúcej 11, rok predtým 10, v sezóne 2019/2020 ich bolo 12, v sezóne 2018/2019 11 a dve sezóny predtým zhodne 13.