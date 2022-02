Najrýchlejším korčuliarom v NHL je Kyrou, Hedman má najtvrdšiu strelu

Hráč Tampa Bay Lighting Victor Hedman strieľa počas súťaže zručností v prvej časti All Star víkendu zámorskej hokejovej NHL v Las Vegas 4. Foto: TASR/AP

Súťaže zručností - výsledky:



najrýchlejší korčuliar: 1. Jordan Kyrou (St. Louis) 13,550 s, 2. Adrian Kempe (Los Angeles) 13,585, 3. Chris Kreider (NY Rangers) 13,664, 4. Connor McDavid (Edmonton) 13,690, 5. Cale Makar (Colorado) 13,834



najtvrdšia strela: 1. Victor Hedman (Tampa Bay) - 166,08 km/h, 2. Adam Pelech (NY Islanders) 164,47, 3. Tom Wilson (Washington) 162,70, 4. Timo Meier (San Jose) 161,10



presnosť streľby: 1. Sebastian Aho (Carolina) 10,937 s, 2. Jake Guentzel (Pittsburgh) 12,017, 3. Troy Terry (Anaheim) 13,491, 4. Rasmus Dahlin (Buffalo) 17,205, 5. Johnny Gaudreau (Calgary) 17,811



Fountain Face-Off (finálové kolo): 1. Zach Werenski (Columbus) 25,634 s, 2. Roman Josi (Nashville) 47,454



Save Streak (séria bez inkasovaného gólu): 1. Atlantická - Jack Campbell (Toronto) a Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) po 9, 2. Centrálna - Cam Talbot (Minnesota), Juuse Saros (Nashville) 5, 3. Pacifická - Thatcher Demko (Vancouver), John Gibson (Anaheim) 3



Las Vegas 5. februára (TASR) - Prvú časť All Star víkendu zámorskej hokejovej NHL v Las Vegas ozdobili súťaže zručností, v ktorých predviedol svoju rýchlosť Jordan Kyrou. Útočník St. Louis Blues vyhral premiérovo súťaž o najrýchlejšieho korčuliara, keď klzisko v T-Mobile Aréne obkrúžil za 13,550 sekundy.Kyrou pri svojej prvej účasti v All Star víkende tromfol trojnásobného víťaza súťaže Connora McDavida, kapitán Edmontonu skončil až štvrtý časom 13,690 s. Lepší čas dosiahli aj Adrian Kempe z Los Angeles (13,585) a Chris Kreider z New Yorku Rangers (13,664). Víťaz predchádzajúcej edície Mathew Barzal z New Yorku Islanders v piatok nesúťažil. "Connor (McDavid) je určite stále najrýchlejší korčuliar na svete v zápasoch," povedal skromne víťaz Kyrou pre zámorské médiá. "."Najtvrdšiu strelu má obranca Tampy Bay Victor Hedman, puk pri svojom druhom pokuse vypálil rýchlosťou 103,2 míle za hodinu, teda 166 km/h. "," smial sa Hedman s odkazom na súťaž zručností v roku 2017 v Los Angeles. Švédsky zadák vtedy pri prvej strele netrafil bránku a druhou napálil puk do hornej žŕdky. Rekord v NHL stále drží slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý vyhral túto súťaž päťkrát za sebou v rokoch 2007 až 2012 a svoju sériu korunoval pokusom s rýchlosťou 108,8 míle za hodinu (175,1 km/h). "," dodal Hedman.V súťaži v presnosti streľby dominoval Fín Sebastian Aho, center Caroliny stihol trafiť všetky štyri terče za 10,937 sekundy. "," povedal Aho.Súťaž Breakaway Challenge vyhral obranca Alex Pietrangelo z domáceho klubu Vegas Golden Knights. Andrej Vasilevskij z Tampy Bay a Jack Campbell z Toronta si spomedzi brankárov udržali najdlhšie série bez inkasovaného gólu. Nedostali gól z deviatich nájazdov za sebou a spoločne zvíťazili v súťaži Dunkin' NHL Save Streak.Súťaže zručností sprestrili dve nové disciplíny, ktoré boli inšpirované mestom konania Las Vegas a uskutočnili sa pod holým nebom. Prvá dostala názov "Fountain Face-Off" a hráči v nej triafali puky do terčov na pontóne známej fontány pred hotelom Bellagio. Jej víťazom sa stal obranca Columbusu Zach Werenski, ktorý zostrelil terče za 25,634 sekundy. Vo finálovom kole zdolal ďalšieho beka Romana Josiho z Nashvillu (47,454). Druhá nová disciplína dostala názov "21 v 22" a bola inšpirovaná kartovou hrou blackjack. Hráči v nej mali pred sebou panel s hracími kartami a snažili sa s čo najmenším možným počtom striel dosiahnuť ľubovoľnou kombináciou trafených kariet na hodnotu 21. Tak ako v kartovej hre, ani oni ju nemohli prekročiť. Súťaž napokon vyhral Joe Pavelski z Dallasu, ktorý vo finále zdolal Stevena Stamkosa z Tampy Bay a stal sa "Kráľom Vegas Strip". Víťaz každej disciplíny získal odmenu 30.000 amerických dolárov.All Star víkend pokračuje v noci na nedeľu (od 21.00 SEČ) exhibičným miniturnajom divíznych výberov, hranom vo formáte 3 proti 3. V semifinálových dueloch sa stretnú tímy Metropolitnej a Pacifickej divízie, resp. Atlantickej a Centrálnej divízie. Víťazi si potom zahrajú vo finále. Slovenský hokej nemá v tohtoročnej exhibícii hráčske zastúpenie. Pozvanie do Vegas dostal od vedenia NHL obranca New Yorku Islanders Zdeno Chára, aby sa predstavil v súťaži o najtvrdšiu strelu, ale päťnásobný víťaz tejto disciplíny ponuku odmietol.