Najtvrdšiu strelu v NHL má Petterson, ale Chárov rekord neprekonal

Súťaže zručností počas All Star víkendu NHL 2023:



Najtvrdšia strela: 1. Elias Petterson (Vancouver) 103,2 míľ/hod (166 km/h), 2. Rasmus Dahlin (Buffalo) 102,3 (164,6 km/h), 3. Josh Morrissey (Winnipeg) 96,7 (155,6 km/h), 4. Alexander Ovečkin (Washington) 95,1 (153 km/h), 5. Seth Jones (Chicago) 94,7 (152,4 km/h)







Najrýchlejší korčuliar: 1. Andrej Svečnikov (Carolina) 13,757 s, 2. Kevin Fiala (Los Angeles) 13,997, 3. Chandler Stephenson (Vegas) 14,197, 4. Dylan Larkin (Detroit) 14,558, 5. Cale Makar (Colorado) 22,304







Presnosť streľby: 1. Brock Nelson (New York Islanders), 2. Nazem Kadri (Calgary), 3. Connor McDavid (Edmonton) a Artemij Panarin (New York Rangers)







Tendy Tandem: 1. Connor Hellebuyck (Winnipeg), Juuse Saros (Nashville) 13, 2. Stuart Skinner (Edmonton), Logan Thompson (Vegas) 11, 3. Linus Ullmark (Boston), Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) 9, 4. Igor Šesťorkin (New York Rangers), Iľja Sorokin (New York Islanders) 6



Splash Shot: 1. Mikko Rantanen, Cale Makar (obaja Colorado), 2. Igor Šesťorkin, Adam Fox (obaja NY Rangers), 3.-4. Brady Tkachuk (Ottawa), Matthew Tkachuk (Florida), Sidney Crosby (Pittsburgh), Nathan MacKinnon (Colorado)







Pitch 'n Puck: 1. Nick Suzuki (Montreal) 3 pokusy, 2. Johnny Gaudreau (Columbus), 2. Clayton Keller (Arizona), 2. Jason Robertson (Dallas) všetci po 4

Sunrise 4. februára (TASR) - Švédsky hokejový útočník Elias Petterson triumfoval v súťaži o najtvrdšiu strelu počas súťaží zručností v úvode All Star víkendu zámorskej NHL na Floride. Jeho strele namerali rýchlosť 166 km/h. V súboji o najrýchlejšieho korčuliara zvíťazil Andrej Svečnikov, ktorý vo finálovej jazde zdolal Kevina Fialu.Súťaže zručností ponúkli celkovo sedem disciplín, ktorými odštartoval All Star víkend. Ten vyvrcholí sobotňajším Zápasom hviezd od 21.00 SEČ. Súčasťou boli viaceré tradičné disciplíny, ale aktéri súťažili aj v niekoľkých nových.Rekord v tvrdosti streľby NHL stále drží slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý v tejto disciplíne zvíťazil päťkrát za sebou v rokoch 2007 až 2012. Postupne zlepšoval svoj výkon a jeho rekord z roku 2012 108,8 míle za hodinu (175,1 km/h) platí dodnes.V súťaži o najrýchlejšieho korčuliara sa tentoraz nepredstavil trojnásobný víťaz tejto disciplíny Connor McDavid (2017-2019). Svečnikov víťazným časom neohrozil rekord, ktorý stanovil v roku 2016 Dylan Larkin časom 13,172 s. Tohtoročný víťaz disciplíny dostal otázku, či je pripravený na prezývku "rýchlik," ktorú dostane po tomto triumfe:odpovedal pobavene.Na programe bola aj tradičná súťaž "Breakaway Challenge," ktorá spočívala v nájazdoch na brankára so snahou o čo najvyšší počet gólov, ale zároveň aj o čo najefektnejšie zakončenie. V bránke sa predstavil špeciálny hosť Roberto Luongo, ktorý veľkú časť hráčskej kariéry strávil práve v drese floridských "panterov" a päťkrát štartoval v All Star zápase. Body za "umelecký" dojem udeľovala päťčlenná porota, v ktorej figurovala aj tenistka Viktoria Azarenková. Hráči predviedli kreativitu na rôzne spôsoby - Mitch Marner si pred nájazdom obliekol biely oblek, Alexander Ovečkin poslal na nájazd svojho štvorročného syna Sergeja a Matthew Tkachuk v letnom oblečení zakončil po tom, čo si hodil puk z čepele do klobúka. V disciplíne napokon triumfovali Ovečkin a Sidney Crosby.V presnosti streľby zvíťazil Brock Nelson z New Yorku Islanders, ktorý štyri terče v rohoch bránky trafil v najkratšom čase. S najlepším výsledkom sa do finále prebojoval Connor McDavid, ktorý trafil terč na štyri pokusy s časom 9,497 s. Vo vzájomnom súboji bol však rýchlejší Nazem Kadri, no ten v dueli o celkového víťaza disciplíny následne podľahol Nelsonovi, ktorý ako prvý trafil všetky štyri terče.Novinkou bola disciplína "Chipotle NHL Pitch 'n Puck," ktorá sa konala na golfovom ihrisku a priniesla kombináciu hokeja a golfu. Hralo sa na štvorjamkovom ihrisku a hráči mali za úlohu dostať puk, alebo loptičku do jamky s najnižším počtom úderov. Triumfoval kapitán Montrealu Nick Suzuki, ktorý dostal loptičku do jamky na tri pokusy, čo znamenalo jedna pod par.povedal s úsmevom.Organizátori zaradili do programu aj tzv. "Splash shot," ktorá sa takisto uskutočnila pod holým nebom. Na pláži vo Fort Lauderdale súťažili štyri dvojčlenné tímy, ktorých cieľom bolo zasiahnuť pukom šesť surfových dosiek. Následne museli ešte v časovom limite trafiť aj terč pri kadi s vodou a v takom prípade hráč súpera spadol do vody. Takto sa vykúpali Matthew Tkachuk, Sidney Crosby, či Adam Fox. Z víťazstva sa napokon tešila dvojica z Colorada Cale Makar, Mikko Rantanen.vtipkoval Makar. Práve Crosby bol spoločne s Nathanom MacKinnonom jeden z iniciátorov tejto súťaže.poznamenal Crosby.V disciplíne "Tendy Tandem" súťažili štyri dvojice brankárov, z ktorých jeden chytal a druhý sa snažil skórovať. Strieľajúci brankár mal pred sebou bránku, v ktorej boli bodovo ohodnotené miesta. Získané body boli dôležité pre chytajúceho brankára, ktorý na základe výkonu svojho kolegu čelil nájazdom jedného až troch hráčov. V úlohách hráčov sa predstavili hokejistky Alex Carpenterová, Hilary Knightová, Emily Clarkeová, Rebecca Johnstonová a Sarah Nurseová. V disciplíne napokon triumfovali Connor Hellebuyck a Juuse Saros.NHL sa počas súťaží zručností snažila priniesť novinky a zvýrazniť prvky typické pre Floridu.konštatoval viceprezident NHL a obsahový riaditeľ Steve Mayer. Nie všetci však boli z noviniek nadšený. Útočník Anaheimu Ducks Trevor Zegras, ktorý žiaril počas vlaňajších súťaží zručností, no tentoraz sa na All Star víkende nepredstaví, dal na Twitter spiaci emotikon, ktorým podľa zámorských médií vyjadril svoj dojem z podujatia.