Najúspešnejšia olympionička histórie Latyninová oslavuje 90 rokov

Moskva 26. decembra (TASR) - Dlhé roky jej patrila pozícia najúspešnejšieho olympionika všetkých čias a stále je v historickej tabuľke s počtom 18 medailí na 2. mieste, najvyššie zo žien. Bývalá športová gymnastka Larisa Latyninová oslávi v piatok 27. decembra 90 rokov.



Latyninová štartovala pod piatimi kruhmi trikrát (1956, 1960, 1964) a vybojovala celkovo 9 zlatých, 5 strieborných a 4 bronzové medaily. Jej rekord prekonal americký plavec Michael Phelps, ktorý počas kariéry napokon nazbieral 23 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaily. Na tohtoročnom najväčšom športovom sviatku v Paríži sa na bilanciu 9 zlatých medailí dokázala dostať aj americká plavkyňa Katie Ledecká, tá však má stále celkovo o štyri cenné kovy menej ako Latyninová. Niekdajšia reprezentantka Sovietskeho zväzu zohrala zároveň dôležitú úlohu ako priekopníčka svojho športu. Pred druhou svetovou vojnou nepatrila športová gymnastika k úspešným odvetviam vo východnej Európe, no od jej čias sa stala reprezentácia ZSSR a neskôr Ruska veľmocou.



Budúca gymnastická šampiónka sa narodila 27. decembra 1934 ako Larisa Dirá v ukrajinskom Chersone do ťažkých pomerov. Otec rodinu opustil skôr než mala jeden rok a neskôr padol v bitke pri Stalingrade, matka sa živila ako upratovačka. Mladá Larisa túžila byť baletkou, no keď choreograf jej zboru odišiel z mesta, zostala jej gymnastika. V roku 1953 odišla študovať na vysokú školu do Kyjeva, kde stretla svojho prvého manžela, ktorého meno si nechala aj po rozvode.



Pod piatimi kruhmi debutovala v Melbourne vo veku 21 rokov a bola to napokon jej najúspešnejšia olympiáda. Na najvyšší stupeň vystúpila štyrikrát, o štyri roky neskôr v Ríme trikrát a v Tokiu pridala dva najcennejšie kovy. Latyninová je jednou z dvoch gymnastiek, ktoré dokázali obhájiť zlato v najprestížnejšej individuálnej disciplíne viacboji. Tou druhou je legenda československej gymnastiky Věra Čáslavská, ktorá reprezentantku ZSSR zdolala v Tokiu a donútila ju zmieriť sa so striebrom. Viac ako jeden titul z viacboja má už iba Američanka Simone Bilesová, ktorej dve prvenstvá z Ria de Janeira a Paríža však delilo osem rokov. Latyninová je držiteľkou významného historického zápisu, keď je jedinou športovou gymnastkou, ktorá dokázala na olympiáde triumfovať v jednej individuálnej disciplíne trikrát. Podarilo sa jej to v prostných. Maximum dosiahla aj vo viacboji tímov, z ktorého má taktiež zlato zo všetkých troch štartov pod piatimi kruhmi.



Latyninová držala post najlepšieho olympionika histórie do hier v Londýne 2012. V tom čase mala 77 rokov a keď Phelps prekonal jej historický zápis, bola v londýnskom Aquatics Centre osobne prítomná. "Videla som ho plávať a zároveň som videla ako pláva preč môj rekord. Je veľmi talentovaný, to je bez debaty. Je to v poriadku. Rekord vydržal 48 rokov a asi už nastal čas ho zlomiť," vzdala Latyninová úctu americkému plavcovi.



Po skončení aktívnej kariéry pôsobila Latyninová úspešne aj ako reprezentačná trénerka a v roku 1980 ako členka organizačného výboru olympiády v Moskve. V hlavnom meste Ruska sa i usadila.