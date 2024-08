Najúspešnejšia slovenská olympionička A. Kuzminová oslavuje 40-tku

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová v cieli šprintu žien na 7,5 km na majstrovstvách Európy v biatlone v Osrblí v piatok 26. januára 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová v cieli pretekov s hromadným štartom žien na 12,5 km v 9. kole Svetového pohára v biatlone žien v nórskom Holmenkollene v nedeľu 24. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenská olympijská medailistka v biatlone zo ZOH 2018 Anastasia Kuzminová pózuje s medailami počas tlačovej konferencie po jej návrate zo ZOH v Pjongčangu, 23. februára 2018 v Bratislave. Kuzminová získala tri medaily - zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km, striebornú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km a striebornú medailu v stíhacích pretekoch žien na 10 km. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová pózuje počas medailového ceremoniálu, kde si prevzala zlatú medailu za prvé miesto v šprinte žien na 7,5 km na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 8. marca 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. augusta (TASR) - Najúspešnejšia slovenská olympionička v ére samostatnosti Anastasia Kuzminová oslávi v stredu 28. augusta životné jubileum 40 rokov. V jej športovej vizitke vynikajú tri zlaté medaily zo ZOH 2010, 2014 a 2018, ku ktorým pridala aj tri strieborné. Spomedzi slovenských reprezentantov bol pod piatimi kruhmi úspešnejší iba plavec Zoltán Hamaj, ktorý dosiahol v úvode minulého storočia bilanciu 2-4-1.Pôvodom Ruska Kuzminová reprezentuje Slovensko od roku 2008. V októbri 2019 síce oznámila koniec kariéry, no po 58 mesiacoch sa vrátila k biatlonu a v januári 2024 štartovala na domácich ME v Osrblí. V šprinte obsadila 59. miesto, v stíhačke sa umiestnila na 39. priečke a štafetu dostala z 11. na 6. pozíciu. Neskôr sa predstavila aj v pretekoch Svetového pohára.Okrem šiestich olympijských medailí má v zbierke aj tri cenné kovy z MS - zlato z Östersundu (2019), striebro z Pchjongčchangu (2009) a bronz z Chantij-Mansijsku (2011).Narodila sa 28. augusta 1984 v bývalom Sovietskom zväze, v sibírskom meste Ťumeň. Biatlonu sa venoval aj jej o tri roky mladší brat Anton Šipulin, ruský reprezentant, ktorý má striebro z olympiády vo Vancouveri 2010 a olympijské zlato zo Soči 2014 (v oboch prípadoch v štafete 4 x 7,5 km).Kuzminová začala kariéru ako klasická lyžiarka. Behu na lyžiach sa venovala do svojich 15 rokov, keď jej otec Vladimir Šipulin poradil vyskúšať biatlon.Ako biatlonistka sa stala členkou ruského juniorského tímu a v roku 2002 vybojovala striebro na majstrovstvách sveta juniorov. Popri tom zaznamenala piate miesto v stíhacích pretekoch a ôsmu priečku v šprinte. Celkovo ako juniorská reprezentantka získala sedem medailových umiestnení.V roku 2006 debutovala na pretekoch Svetového pohára v nemeckom Oberhofe a prvé body do rebríčka Svetového pohára si pripísala v tom istom roku 29. novembra na pretekoch v Östersunde.Jej kariéru ruskej biatlonovej reprezentantky prerušila láska a materstvo. V lanovke v rakúskych Alpách sa totiž zoznámila so svojím budúcim manželom, biatlonistom Danielom Kuzminom, ktorý v tom čase už pôsobil na Slovensku v Banskej Bystrici. V roku 2007 sa im narodil syn Jelisej. Kuzminová nemohla pre materské povinnosti odcestovať na reprezentačné sústredenie, a tak sa s ňou vedenie ruskej reprezentácie rozlúčilo s tým, že materstvo a vrcholový šport sa nedajú skĺbiť.Najúspešnejšia slovenská biatlonová reprezentantka sa však nevzdala a odišla na Slovensko za svojím partnerom Danielom, ktorý sa neskôr stal jedným z jej trénerov. Oslovil šéfa slovenského biatlonu Juraja Sanitru, či by SZB nemal záujem angažovať ruskú biatlonistku. V roku 2008 získala slovenské občianstvo a jej úspešná kariéra sa začala odohrávať už pod slovenskou vlajkou v Klube biatlonu VŠC Dukla Banská Bystrica.V slovenských farbách sa prvýkrát predstavila 19. decembra 2008 na pretekoch kategórie IBU Cup v talianskom Val Martello. Na prvých pretekoch kategórie Svetového pohára sa zúčastnila v rakúskom Hochfizene. Svoje prvé pódiové umiestnenie dosiahla na MS 2009 v kórejskom Pchjongčchangu, kde v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 kilometra získala striebro.O rok neskôr na ZOH vo Vancouveri 2010 sa definitívne etablovala medzi svetovú biatlonovú špičku. Dosiahla zlato v šprinte na 7,5 kilometra a striebro v stíhacích pretekoch.Po úspešnej olympiáde zaznamenala medailové umiestnenie na MS 2011 v ruskom Chanty-Mansijsku, kde získala bronz v šprinte na 7,5 kilometrov. Olympijský medailový úspech zopakovala v Soči v roku 2014, kde vybojovala opäť zlato v šprinte na 7,5 kilometrov.Aj vo veku 33 rokov patrila k favoritkám na ZOH v Pchjongčchangu 2018. V prípade zisku zlatej medaily sa mohla stať prvou biatlonistkou so zlatým hetrikom. Podarilo sa jej to 17. februára na pretekoch s hromadným štartom na 12,5 kilometra. Historickému zápisu predchádzali aj dve striebra zo stíhacích a vytrvalostných pretekov.V roku 2019 sa zúčastnila na MS v Östersunde, kde v šprinte na 7,5 kilometra získala svoj prvý a zatiaľ jediný titul majsterky sveta.Kuzminová patrí medzi najväčšie osobnosti histórie biatlonu. Zo ZOH má šesť medailí (3-3-0), viac má zatiaľ len Nemka Kati Wilhelmová, ktorá okrem troch zlatých a troch strieborných získala aj jednu bronzovú medailu. Kuzminová však na rozdiel od Nemky dosiahla všetky v individuálnych pretekoch. Zároveň ako jediná biatlonistka histórie vybojovala individuálne zlato na troch ZOH za sebou.Olympijská šampiónka v biatlone si v roku 2014 z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča prevzala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Okrem toho vlastní od roku 2010 pamätnú medailu ministra obrany 3. stupňa a vojenský odznak náčelníka generálneho štábu SR 1. triedy. V apríli 2010 si prevzala aj najvyššie možné ocenenie Slovenského olympijského a športového výboru – Zlaté kruhy SOŠV.Matka už dvoch detí bude s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať v kariére aj v nastávajúcej sezóne 2024/2025.