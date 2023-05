Najužitočnejším hráčom MS sa stal brankár Lotyšska Šilovs

All star tím MS (podľa médií): Arturs Šilovs (Lot.) - Moritz Seider (Nem.), MacKenzie Weegar (Kan.) - John-Jason Peterka (Nem.), Rocco Grimaldi (USA), Dominik Kubalík (ČR)



Najlepší hráči podľa postov (určil direktoriát MS):



Brankár: Arturs Šilovs (Lot.)

Obranca: MacKenzie Weegar (Kan.)

Útočník: John-Jason Peterka (Nem.)

Najužitočnejší hráč (MVP, podľa médií): Arturs Šilovs (Lot.)

Tampere 28. mája (TASR) - Brankár lotyšskej reprezentácie Arturs Šilovs sa stal najužitočnejším hráčom 86. majstrovstiev sveta v hokeji. Mal výrazný podiel na historickom úspechu spoluusporiadateľskej krajiny, ktorá získala bronzové medaily. Pre Lotyšsko je to prvý cenný kov na MS.Šilovsa okrem zisku najprestížnejšej ceny (MVP) vyhlásili aj za najlepšieho brankára a dostal sa i do All Star tímu MS. V ňom sa ocitol spoločne s obrancami Moritzom Seiderom z Nemecka, MacKenziem Weegarom z Kanady a útočníkmi Johnom-Jasonom Peterkom (Nem.), Roccom Grimaldim (USA) a Dominikom Kubalíkom (ČR).Weegara určil direktoriát za najlepšieho obrancu MS, najlepším útočníkom sa stal Peterka.Rok Brankár Obranca Útočník1954 Lockhardt (Kan.) Björn (Švéd.) Bobrov (ZSSR)1955 Rigazio (USA) Gut (ČSSR) Warwick (Kan.)1956 Ikola (USA) Sologubov (ZSSR) McKenzie (Kan.)1957 Straka (ČSSR) Sologubov (ZSSR) T. Johansson (Švéd.)1958 Nadrchal (CSSR) Tregubov (ZSSR) Burns (Kan.)1959 Pučkov (ZSSR) Lamirande (Kan.) Cleary (USA)1960 McCartan (USA) Sologubov (ZSSR) Nilsson (Švéd.)1961 Martin (Kan.) Tregubov (ZSSR) Bubník (ČSSR)1962 Haeggroth (Švéd. Mayasich (USA) T. Johansson (Švéd.)1963 Martin (Kan.) Stoltz (Švéd.) Vlach (ČSSR)1964 Martin (Kan.) Tikal (ČSSR) Ivanov (ZSSR)1965 DZURILLA (ČSSR) Tikal (ČSSR) Staršinov (ZSSR)1966 Martin (Kan.) Ragulin (ZSSR) Loktev (ZSSR)1967 Wetzel (USA) Davydov (ZSSR) Firsov (ZSSR)1968 Broderick (Kan.) Horešovský (ČSSR) Firsov (ZSSR)1969 Holmqvist (Švéd. Suchý (ČSSR) Sterner (Švéd.)1970 Ylönen (Fín.) Svedberg (Švéd.) Malcev (ZSSR)1971 Holecek (ČSSR) Suchý (ČSSR) Firsov (ZSSR)Koskela (Fín.)1972 Valtonen (Fín.) Pospíšil (ČSSR) Malcev (ZSSR)1973 Holeček (ČSSR) Vasiljev (ZSSR) Michajlov (ZSSR)1974 Treťjak (ZSSR) Sjöberg (Švéd.) Nedomanský (ČSSR)1975 Holeček (ČSSR) Marjamäki (Fín.) Jakušev (ZSSR)1976 Holeček (ČSSR) Pospíšil (ČSSR) Martinec (ČSSR)1977 Högosta (Švéd.) Vasiljev (ZSSR) Balderis (ZSSR)1978 Holeček (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Dionne (Kan.)1979 Treťjak (ZSSR) Vasiljev (ZSSR) Paiement (Kan.)1980 Bubla (ČSSR) Michajlov (ZSSR) Makarov (ZSSR)1981 Lindmark (Švéd.) Robinson (Kan.) Malcev (ZSSR)1982 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Šalimov (ZSSR)1983 Treťjak (ZSSR) Kasatonov (ZSSR) Lála (ČSSR)1985 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Makarov (ZSSR)1986 Lindmark (Švéd.) Fetisov (ZSSR) Krutov (ZSSR)1987 Hašek (ČSSR) Hartsburgh (Kan.) Krutov (ZSSR)1989 Hašek (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Bellows (Kan.)1990 Irbe (ZSSR) Tatarinov (ZSSR) Yzerman (Kan.)1991 Ketterer (Fín.) Macoun (Kan.) Kamenskij (ZSSR)1992 Söderström (Švéd. ŠVEHLA (ČSSR) Sundin (Švéd.)1993 Bříza (ČR) Juškievič (Rus.) Lindros (Kan.)1994 Ranford (Kan.) Svensson (Švéd.) Kariya (Kan.)1995 Myllys (Fín.) Olsson (Švéd.) Koivu (Fín.)1996 Turek (ČR) Žitnik (Rus.) Perreault (Kan.)1997 Salo (Švéd.) Blake (Kan.) Nylander (Švéd.)1998 Sulander (Fín.) Kučera (CR) Forsberg (Švéd.)1999 Salo (Švéd.) Kučera (CR) Koivu (Fín.)2000 Čechmánek (ČR) Nummelin (Fín.) ŠATAN (SR)2001 Hnilička (ČR) Johnsson (Švéd.) S. Kapanen (Fín.)2002 Sokolov (Rus.) Tjärnqvist(Švéd.) Hagman (Fín.)2003 Burke (Kan.) Bouwmeester(Kan.) Sundin (Švéd.)2004 Conklin (USA) Tärnström (Švéd.) Heatley (Kan.)2005 Vokoun (ČR) Redden (Kan.) Kovaľov (Rus.)2006 Holmqvist (Švéd.) Kronwall (Švéd.) Crosby (Kan.)2007 Lehtonen (Fín.) Markov (Rus.) Morozov (Rus.)2008 Nabokov (Rus.) Burns (Kan.) Heatley (Kan.)2009 Mezin (Bielor.) Weber (Kan.) Kovalcuk (Rus.)2010 Endras (Nem.) Nummelin (Fín.) Dacjuk (Rus.)2011 Fasth (Švéd.) Pietrangelo(Kan.) Jágr (ČR)2012 LACO (SR) CHÁRA (SR) Malkin (Rus.)2013 Enroth (Švéd.) Josi (Švaj.) Kontiola (Fín.)2014 Bobrovskij (Rus.) Jones (USA) Tichonov (Rus.)2015 Rinne (Fín.) Burns (Kan.) Spezza (Kan.)2016 Koskinen (Fin.) Matheson (Kan.) Laine (Fin.)2017 Vasilevskij (Rus.) Seidenberg (Nem.) Panarin (Rus.)2018 Andersen (Dán.) Klingberg (Švéd.) Aho (Fín.)2019 Vasilevskij (Rus.) Hronek (ČR) Kučerov (Rus.)2021 Petersen (USA) Seider (Nem.) CEHLÁRIK (SR)2022 Olkinuora (Fín.) Lehtonen (Fín.) Červenka (ČR)2023 Šilovs (Lot.) Weegar (Kan.) Peterka (Nem.)