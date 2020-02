Najväčší zápas roka už vo februári: Deontay Wilder - Tyson Fury II

superťažká váha v Las Vegas:

o tituly WBC, The Ring



Deontay Wilder - Tyson Fury II /nedeľa 23. februára cca 5.00 SEČ, MGM Grand Garden Arena/



ringový rozhodca: Kenny Bayless (USA)



bodujú: Glenn Feldman, Dave Moretti, Steve Weisfeld (všetci USA)

Deontay Wilder (USA)

narodenie: 22. októbra 1985 (34 rokov), Tuscaloosa



výška: 201 cm



rozpätie rúk: 211 cm



postoj: klasický



prezývka: Bronzový bombardér



bilancia: 42–0–1 (41 KO)



úspechy: bronz na OH 2008, súčasný šampión WBC v superťažkej váhe



Tyson Fury (V. Brit.)

narodenie: 12. augusta 1988 (31 rokov), Manchester



výška: 206 cm



rozpätie rúk: 216 cm



postoj: klasický



prezývka: Gypsy King



bilancia: 29–0–1 (20 KO)



úspechy: bývalý šampión WBA (Super), IBF, WBO, IBO, The Ring v superťažkej váhe, súčasný lineárny šampión

Las Vegas 21. februára (TASR) - Americký profesionálny boxer Deontay Wilder a Brit Tyson Fury sa opäť stretnú v ringu po 448 dňoch. V nedeľu ráno SEČ bude Wilder v MGM Grand Garden Arene v Las Vegas obhajovať titul organizácie WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii a víťaz získa aj voľný opasok magazínu The Ring.Úvodný zápas sa 1. decembra 2018 skončil kontroverznou remízou. Fury väčšinu času dominoval, ale dvakrát sa ocitol na podlahe. V záverečnom dvanástom kole si už všetci vrátane Wildera mysleli, že je hotovo, "Gypsy King" však zázračne vstal a dokonca sa ešte pustil do ofenzívy. Na stranu každého boxera sa priklonil jeden arbiter (115:111 Wilder - 114:112 Fury), tretí rozhodca obodoval duel nerozhodne (113:113). Chýbajúce rozuzlenie pridáva napätie pred nadchádzajúcou odvetou.povedal Furyho promotér Frank Warren.Tridsaťjedenročný Brit sa dostal na výslnie v roku 2015, keď pripravil o tituly dlhoročného šampióna Vladimira Klička. Potom ho však zasiahli psychické ťažkosti a problémy s alkoholom či drogami. V ringu absentoval takmer tri roky, po prvý raz bojoval proti Wilderovi len šesť mesiacov od návratu. Teraz by mal byť v lepšej fyzickej kondícii, dôležité bude mentálne rozpoloženie.povedal Fury pre server The Guardian. S návratom mu pomohol mladý tréner Ben Davison, no pred odvetou ho vymenil za Javana Stewarda, ktorý ho má doviesť k víťazstvu pred časovým limitom. Očakáva sa, že Brit bude približne o šesť kilogramov ťažší než prvýkrát:Tvrdé knokauty sú doménaOkrem Furyho s ním plnú minutáž vydržal len Bermane Stiverne v úvodnom stretnutí, ale v odvete triumfoval Wilder už v prvom kole. Prípravu nemenil, spolieha sa najmä na svoju pravačku, vďaka ktorej v 42 víťazných vystúpeniach dosiahol 41 KO. Jeho arzenál nie je taký variabilný, zato prierazný. Predviedol to aj v predchádzajúcom zápase, v novembrovej odvete s Kubáncom Luisom Ortizom zaostával po šiestich kolách, v siedmom rozhodol jedinou ranou.uviedol 34-ročný Američan.Medzi úvodným duelom s Furym a odvetou s Ortizom si vlani v máji poradil s krajanom Dominicom Breazealem v prvom kole. Takisto Brit odvtedy absolvoval dva súboje. Pri debute v Las Vegas zdolal v júni nemeckého outsidera Toma Schwarza v druhom kole. V septembri zvíťazil nad Švédom Ottom Wallinom jednomyseľným výrokom rozhodcov, ale utrpel veľkú tržnú ranu nad pravým okom, ktorá si vyžiadala 47 stehov. Na doliečenie mal päť mesiacov.dodal Wilder.Fury sa chystal v Las Vegas už desať týždňov a rozdával jedno interview za druhým. Slávnostné príchody do komplexu MGM Grand boli v utorok, o deň neskôr na poslednej tlačovej konferencii sa obaja snažili extravagantným oblečením či správaním ešte viac spropagovať priamy prenos, ktorý v USA ocenili na 79,99 dolárov, na Slovensku ho odvysiela TV Dajto. V piatok bude oficiálne váženie a potom Deontay Wilder - Tyson Fury II o pocty v superťažkej váhe. Začiatok roka nie je preplnený veľkými súbojmi, no ten najväčší pripadol už na február.