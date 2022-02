Najväčšími osobnosťami hier v Pekingu J.T. Bö, Boľšunov, či Eillen Gu

Peking 21. februára (TASR) - Na zimných olympijských hrách v Pekingu sa konalo 109 súťaži a každý boj o medaily priniesol jedinečný príbeh. TASR vyberá desať osobností hier, ktorých počínanie pod piatimi kruhmi v Pekingu výrazne zarezonovalo.



Johannes Thingnes Bö (Nór.) biatlon - 4 zlatá, 1 bronz:



Dvadsaťosemročný Nór v nedávnej minulosti biatlonu dominoval. V sezóne 2018/2019 získal dokonca nielen veľký krištáľový glóbus, ale aj štyri malé. Po narodení syna Gustava v roku 2020 však dal zreteľne najavo, že naháňanie sa za každou trofejou pre neho nebude hlavnou prioritou. Pred Pekingom sa na neho akoby trochu zabudlo. V individuálnych pretekoch zvíťazil iba vo šprinte v Annecy. Vo Svetovom pohári mu patrí až 5. priečka. Napriek tomu v Pekingu ukázal svoju kvalitu a stal sa najúspešnejším účastníkom hier zo všetkých športov. Ku zlatu z vytrvalostných pretekov z Pjongčangu pridal štyri najcennejšie kovy. Pamätným zostane predovšetkým jeho finiš v pretekoch miešaných štafiet, keď na cieľovej rovinke zdolal Francúza Quentina Fillona Mailleta i Rusa Eduarda Latypova. Triumfoval aj v šprinte, "masáku" a mužských štafetách.



Alexander Boľšunov (ROC) beh na lyžiach - 3 zlatá, 1 striebro, 1 bronz



Dvadsaťpäťročný Rus v Pekingu dokázal zatieniť ďalšieho všestranného bežca Johannesa Kläba, hoci Nór si prišiel po dve zlatá v šprinte i tímšprinte. Boľšunov sa poučil z minuloročných MS v Seefelde a nenastúpil do každej disciplíny, vynechal šprint. Na náročných tratiach pri nízkych teplotách dominoval v skiatlone, na skrátenej päťdesiatke (30 km) a v prospech ROC rozhodol štafetu. Pri Rusovi je tiež dôležité zdôrazniť, že jeho výkonnosť má prirodzený progres, už pred štyrmi rokmi v Pjongčangu získal štyri cenné kovy. Boľšunov je permanentne na očiach dopingových komisárov a štartuje pravidelne vo Svetovom pohári, aj keď mu poklesne forma. Jeho úspech v Pekingu nikoho neprekvapil a nevyvolal otázniky.



Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) biatlon - 3 zlatá, 2 bronzy



Najúspešnejšou ženou sa na pekinských hrách stala 31-ročná aktuálna líderka Svetového pohára. Röiselandovú dokonale naladil zlatý úspech v úvodnej miešanej štafete a následne ovládla šprint i stíhacie preteky. V zbierke mala z Pjongčangu dve striebra, jej medailová kolekcia sa tak rozšírila na sedem cenných kovov.



Quentin Fillon Maillet (Fr.) biatlon - 2 zlatá, 3 striebra



Ani líder celkového poradia SP nemôže odchádzať z Číny nespokojný. Obzvlášť ak si vybojoval svoje vôbec prvé medaily pod piatimi kruhmi. Fillon Maillet triumfoval vo vytrvalostných pretekoch a v stíhačke. Iba tesne sa nestal prvým biatlonistom s medailovým ziskom v šiestich súťažiach. V záverečných pretekoch s hromadným štartom však na záverečnej položke trikrát minul a dobehol štvrtý.



Suzanne Schultingová (Hol.) šortrek - 2 zlatá, 1 striebro, 1 bronz



Šortrek je spoločne s krasokorčuľovaním najsledovanejší zimný šport v Ázii. Preto je obzvlášť obdivuhodné, že najúspešnejším účastníkom hier v Pekingu sa v ňom stala 24-ročná Holanďanka. Schultingová dokázala obhájiť zlato na trati 1000 m, triumfovať s kolegyňami v štafete, získať striebro na 500 m i bronz na 1500 m. Na medailový stupeň tak vystúpila vo všetkých troch individuálnych súťažiach.



Johannes Strolz (Rak.) alpské lyžovanie - 2 zlatá 1 striebro



Z príbehov alpských lyžiarov upútal ten 29-ročného Rakúšana, ktorý sa ešte v lete ani nezmestil do reprezentácie. Napokon mal však v Číne zo všetkých alpských lyžiarov najlepšiu medailovú bilanciu. Strolz triumfoval v kombinácii a druhú priečku obsadil v slalome. Dokázal napodobniť svojho otca Huberta, ktorý má taktiež dve individuálne medaily z olympiády, v Calgary 1980 získal zlato v kombinácii a striebro v obrovskom slalome. Johannes navyše pridal druhé zlato v tímovej súťaži.



Eileen Gu (Čína) akrobatické lyžovanie - 2 zlatá, 1 striebro



Osemnásťročná rodáčka z USA bola tvárou hier pre domácich priaznivcov a očakávania miliardového národa dokázala naplniť. Zlato získala v disciplíne Big Air i na U-rampe, striebro pridala v disciplíne slopestyle. Dokázala navyše presvedčiť čínske elity, aby jej udelili výnimku a mohla si ponechať americké občianstvo, hoci to podľa tamojších zákonov nie je možné. Guová vyhlásila, že sa chce stať mostom medzi oboma národmi. Čína aj jej zásluhou obsadila v medailovej bilancii 3. priečku, najlepšiu v jej zimnej histórii.



Francesco Friedrich (Nem.) boby - 2 zlatá



Nemecko opäť raz dominovalo v ľadovom tobogane. Triumfovalo v deviatich z desiatich disciplín, ktoré sa v ňom konali. Ťažil z toho predovšetkým pilot bobistov Francesco Friedrich, ktorý ako prvý v histórii obhájil zlato v dvojboboch i štvorboboch.



Ireen Wüstová (Hol.) rýchlokorčuľovanie - 1 zlato, 1 bronz



Tridsaťpäťročná veteránka triumfovala na trati 1500 m a bronz získala v tímovej stíhačke. Svoju úctyhodnú zbierku tak rozšírila na šesť najcennejších kovov, päť strieborných medailí a dva bronzy. Dokázala navyše vystúpiť na stupeň víťazov na piatych hrách v sérii. Uznanie si zaslúži aj jej dlhoročná súperka z ľadového oválu Martina Sábliková. Česká trojnásobná olympijská šampiónka dokázala vybojovať bronz na 5000 m a medzi najlepšiu trojicu sa dostala na štvrtej olympiáde v rade. Ako bude pokračovať kariéra oboch je otázne, veď Claudia Pechsteinová dokázala v Pekingu v 49 rokoch postúpiť v pretekoch s hromadným štartom zo semifinále do finále. Nemka sa predstavila v kariére na ôsmych hrách.



Niklas Edin (Švéd.) curling - 1 zlato



Nielen mnohonásobní medailisti na hrách si zaslúžia obdiv, hlavne ak súťažia v športe, v ktorom veľa disciplín nie je. Švédsky skipper patril dlhé roky medzi špičku a zlata sa dočkal v 36 rokoch. Medailu získal na tretích hrách v sérii, v Kórejskej republike prehral finálový súboj s Američanmi, pred ôsmimi rokmi v Soči získal bronz.