V prvý deň otvoreného trhu s hráčmi minul najviac financií klub NYI

New York 2. júla (TASR) - Vedenie zámorského klubu NHL New York Islanders vynaložilo najviac finančných prostriedkov (122,5 miliónov dolárov) v prvý deň otvoreného trhu s voľnými hráčmi. Mužstvo predĺžilo zmluvy s brankármi Iľjom Sorokinom a Semjonom Varlamov, nové kontrakty podpísali aj obranca Scott Mayfield a útočník Pierre Engvall. Zo Slovákov sa útočník Marián Studenič dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve so Seattlom Kraken.



Hneď v prvých minútach sa tradične spustila záplava podpisov zmlúv. Rus Sorokin predĺžil kontrakt o osem sezón s ročným zárobkom 8,25 milióna dolárov. Dvadsaťsedemročný brankár má ešte rok platnú zmluvu, na základe ktorej zarobí štyri milióny ročne. Tridsaťpäťročný Varlamov podpísal s "ostrovanmi" novú štvorročnú zmluvu (2,75 milióna ročne). Obrancovia Mayfield (3,50 milióna) a Engvall (3 milióny) sa dohodli na nových sedemročných kontraktoch.



Skúsený center Ryan O'Reilly sa upísal Nashvillu, keď s Predators podpísal štvorročnú zmluvu za 18 miliónov dolárov. Kanadský útočník začal minulú sezónu v St. Louis Blues, s ktorými získal v roku 2019 Stanley Cup, ale pred uzávierkou prestupov ho Blues vymenili do Toronta. S Maple Leafs sa nedohodol na novej zmluve a špekulovalo sa o jeho o jeho návrate do St. Louis. Obranca Luke Schenn sa tiež dohodol s Nashvillom, keď uzavrel trojročnú zmluvu v celkovej hodnote 8,25 milióna. Matta Duchenea zas angažoval Dallas Stars.



Anaheim Ducks získal dve výrazné posily. Najproduktívnejší neobmedzený voľný hráč v tomto roku Alex Killorn podpísal s "káčermi" zmluvu na štyri roky v hodnote 25 miliónov dolárov. Kanadský útočník odohral celú svoju doterajšiu kariéru v Tampe Bay, v klube strávil 11 sezón a dvakrát sa tešil zo zisku Stanley Cupu (2020, 2021). Druhou posilou je Čech Radko Gudas, ktorý uzavrel kontrakt na tri roky v hodnote 12 miliónov dolárov. Tridsaťtriročný dôrazný obranca pomohol Floride Panthers k postupu do finále Stanley Cupu, v 72 zápasoch základnej časti mal bilanciu 2+15.



Carolina Hurricanes si poistila služby brankárov Frederika Andersena, ktorý podpísal novú dvojročnú zmluvu a Anttiho Raantu. Fín predĺžil kontrakt o rok. Tím posilnil ruský obranca Dmitrij Orlov a útočník Michael Bunting z Toronta, ktorý podpísal trojročnú zmluvu v hodnote 13,5 milióna dolárov.



Dôležitou udalosťou bol aj návrat Milana Lucica do Bostonu Bruins. V uplynulých štyroch sezónach pôsobil v Calgary Flames. V drese Bruins v NHL začínal, v klube strávil osem sezón (2007 - 2015) a v roku 2011 sa s "medveďmi" tešil zo zisku Stanley Cupu.



Počas prvého dňa podpísali kontrakty viacerí brankári. Fín Joonas Korpisalo zamieril do Ottawy Senators. Cam Talbot s Čechom Davidom Rittichom sa dohodli s Los Angeles Kings, Laurent Brossoit bude obliekať dres Winnipegu Jets. Detroit Red Wings získali Jamesa Reimera s Alexom Lyonom.



New York Rangers angažoval krátko po otvorení trhu trio skúsených hráčov - útočníkov Blakea Wheelera s Nickom Boninom a brankára Jonathana Quicka. Všetci sa dohodli na ročných zmluvách.



Florida bola tiež aktívna. "Panteri" uzavreli ročné kontrakty s obrancami Olverom Ekmanom-Larssonom, Dmitrijom Kulikovom a Mikeom Reillym. Na tri roky si upísali Nika Mikkolu. Dvojročnú zmluvu podpísal útočník Grigorij Denisenko a ročný kontrakt uzavrel brankár Anthony Stolarz. Z Floridy sa do San Jose Sharks sťahuje Anthony Duclair.



Dres Pittsburghu Penguins bude naďalej obliekať brankár Tristan Jarry. Zmluvy podpísali aj útočníci Noel Acciari, Matt Nieto a Lars Eller, obranca Ryan Graves a brankár Alex Nedeljkovic.



Slovák Studenič bol v predošlých dvoch sezónach hráčom Dallasu Stars, ale od klubu nedostal kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt. Preto sa 24-ročný slovenský reprezentant stal v NHL neobmedzeným voľným hráčom a od 1. júla mohol rokovať s hociktorým klubom profiligy. Nakoniec sa dohodol so Seattlom na zmluve v hodnote 775.000 dolárov. Medzi neobmedzenými voľnými hráčmi sú aj útočník Tomáš Tatar a brankár Jaroslav Halák.